’ ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ’

La Palabra de Dios



Memoria de Santos Timoteo y Tito, obispos



Primera Lectura

2 Tm 1, 1-8

Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro.



Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados.



No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú.



Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

R. (3) Cantemos la grandeza del Señor.

Cantemos al Señor un canto nuevo,

que le cante al Señor toda la tierra;

cantemos al Seño y bendigámoslo.

R. Cantemos la grandeza del Señor.

Proclamemos su amor días tras día,

su grandeza anunciemos a los pueblos;

de nación en nación, sus maravillas.

R. Cantemos la grandeza del Señor.

Alaben al Señor, pueblo de orbe,

reconozcan su gloria y su poder

y tribútenle honores a su nombre.

R. Cantemos la grandeza del Señor.

’Reina el Señor’, digamos a los pueblos.

el afianzó con su poder el orbe.

Gobierna a las naciones con justicia.

R. Cantemos la grandeza del Señor.



Aclamación antes del Evangelio

Cfr Mt 11, 25

R. Aleluya, aleluya.

Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra,

porque has revelado los misterios del Reino

a la gente sencilla.

R. Aleluya.



Evangelio

Mc 3, 31-35

En aquel tiempo, llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes; se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud, cuando le dijeron: ’Ahí fuera están tu madre y tus hermanos, que te buscan’.



Él les respondió: ’¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?’ Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: ’Éstos son mi madre y mis hermanos. Porque el que cumple la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza

Hoy la Iglesia celebra la memoria de dos grandes colaboradores de San Pablo, San Timoteo y San Tito. Infatigables discípulos del apóstol de las gentes, a los que ungió como obispos y les asignó el cuidado de las comunidades de Éfeso al primero, y de Creta al segundo.



La primera lectura es un fragmento de la carta que Pablo dirige a Timoteo en la que le manifiesta su cariño, y reconoce como, gracias a la fe que arraigó primero en su abuela Loide, y luego en su madre Eunice, nació en él una fe firmemente arraigada, que le ayudó a ser un hombre bien formado, humilde y gran servidor de sus hermanos, le anima a continuar firme en la fe pues Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino al contrario, de fortaleza, amor y templanza.



Timoteo y Tito acompañaron a Pablo en múltiples viajes, e incluso fueron, cada uno independientemente, transmisores de los mensajes que Pablo enviaba a las distintas comunidades que él había estimulado, mientras se encontraba encarcelado en Roma.



Timoteo fue testigo del martirio de San Pablo, y fue martirizado, así mismo, en su diócesis de Éfeso; Tito, según la tradición, murió ya muy mayor en Creta.



Tal como les enseñó Pablo, ambos llevaron a la práctica las indicaciones que hoy nos hace el salmista: ’Contad las maravillas del Señor a todas las naciones’



El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre

Jesús, encarcelado Juan el Bautista, comienza su itinerario por Galilea, anunciando que está cerca el Reino de Dios, e invitando a todos a la conversión. No le importa rodearse de publicanos y pecadores, pues no necesitan médico los sanos, sino los enfermos.



Esto rompe los esquemas de una sociedad en la que la mujer y los niños apenas contaban, y la que los que consideraban impuros eran apartados de la sociedad, entre ellos se encontraban los que colaboraban con los opresores cobrando impuestos, los que consideraban pecadores, los gentiles, etc.



Jesús no los rehúye, al contrario, los acoge y perdona y les infunde la fe en el Reino de justicia, paz y libertad, que anuncia.



Él no se dirige a los ricos y poderosos, se entrega a los pobres y humildes, que son explotados por los terratenientes, que con engaños abusan de todos.



Esta actitud hace que lo consideren un loco, un ’iluminado’, y hasta su propia familia lo considera fuera de sí, pues ha roto con el esquema patriarcal de la familia judía, y anda por los caminos viviendo de caridad y acompañado por gente con escasa formación.



Jesús se encuentra rodeado de los que lo escuchan con agrado, la familia lo llama desde fuera y quieren llevárselo, y entonces les responde, señalando a los que le escuchan, como ampliando su círculo familiar, a los que asumen la Palabra de Dios y la cumplen.



Tuvo que superar grandes dificultades e incomprensiones, en principio, hasta de su familia, la cual, más adelante, asume cual es la misión encomendada por Dios a su hijo amado, y colaboran con Él



¿Realmente somos colaboradores de los apóstoles en el anuncio de la Buena Noticia?



¿Nos dejamos llevar por lo ’políticamente correcto’ en vez de asumir la realidad que nos rodea?



¿Pensamos que el anuncio del Reino de Dios es cosa de locos?



D. José Vicente Vila Castellar, OP

Fraternidad Laical Dominicana Torrent (Valencia)