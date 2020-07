’ Quiero misericordia y no sacrificio ’

La Palabra de Dios



Viernes 17 de julio 2020



Primera lectura

Is 38, 1-6. 21-22. 7-8

En aquel tiempo, el rey Ezequías enfermó de muerte y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: ’Esto dice el Señor: ‘Arregla todos tus asuntos, porque no te vas a aliviar y te vas a morir’ ’.



Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo: ’Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada’. Y lloró con abundantes lágrimas.



Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo: ’Ve a decirle a Ezequías: ‘Esto dice el Señor, Dios de tu padre, David: He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y en tres días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte quince años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén’ ’.



Dijo entonces Isaías: ’Traigan un emplasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie’. Y Ezequías dijo: ’¿Cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor?’ Respondió Isaías: ’Esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho: voy a hacer que la sombra retroceda los diez grados que ha avanzado en el reloj de sol de Ajaz’. Y el sol retrocedió los diez grados que había avanzado.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Isaías 38, 10. 11. 12abcd. 16

R. (cf. 17b) Sálvame, Señor, y viviré.

Yo pensaba que a la mitad de mi vida

tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo

y me privarían del resto de mis años. R.

R. Sálvame, Señor, y viviré.

Yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor

en la tierra de los vivos,

que ya no volvería a ver a los hombres

entre los habitantes del mundo. R.

R. Sálvame, Señor, y viviré.

Levantan y enrollan mi vida

como una tienda de pastores.

Como un tejedor tejía yo mi vida,

y me cortaron la trama. R.

R. Sálvame, Señor, y viviré.

A los que Dios protege viven,

y entre ellos vivirá mi espíritu;

me has curado,

me has hecho revivir. R.

R. Sálvame, Señor, y viviré.





Aclamación antes del Evangelio

Jn 10, 27

R. Aleluya, aleluya.

Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor;

yo las conozco y ellas me siguen.

R. Aleluya.





Evangelio

Mt 12, 1-8

Un sábado, atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos, que iban con él, tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: ’Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado’.



Él les contestó: ’¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan sólo los sacerdotes?



¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo.



Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras: Misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del hombre también es dueño del sábado’’.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



’Ezequías lloró con largo llanto’

Este pasaje nos presenta un mano a mano del profeta Isaías y el rey Ezequías con el Señor al fondo. No solo Ezequías cae enfermo sino que Isaías le confirma que está desahuciado por parte de Dios: ’Haz testamento, porque vas a morir y no vivirás’. A pesar de esta sentencia, Ezequías confía en el Señor para que le deje seguir viviendo. Y dejando a un lado a Isaías dirige su súplica y su oración directamente al Señor para pedirle este favor, recordándole que siempre ha ido por sus caminos y ha hecho lo que le agrada. El Señor oyó la sincera oración de Ezequías y le concedió otros quince años más de vida, sirviéndose de Isaías para su curación.



Con Jesús entramos en un acercamiento más intenso de Dios a todos nosotros. Jesús, nuestro Rey y Señor, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre, va a ser capaz de alargarnos la vida no quince años más como le sucedió a Ezequías. Va a regalarnos una vida para toda la eternidad y una eternidad de total felicidad, sin las limitaciones de nuestra existencia terrena. ’Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá y vivirá para siempre’. ¡Qué agradecidos tenemos que estar a Jesús de Nazaret!



Jesús es el Señor de nuestra vida

El debate sobre el sábado, que aparece con cierta frecuencia en los enfrentamientos de los fariseos con Jesús, a los cristianos del siglo XXI nos queda un poco lejos. Vitalmente no entendemos todas esas prohibiciones decretadas en el sábado y su importancia. Pero situándonos en aquel tiempo, hay que recordar que la Ley con sus 613 preceptos era tenida como venida de Dios. Atentar contra lo mandado por la Ley, incluido lo relativo al sábado, era atentar contra Dios.



Jesús, en este pasaje y en otros paralelos, deshace ese argumento. En esta ocasión, Jesús es tajante: ’El Hijo del Hombre es señor del sábado’, esta es la clara respuesta de Jesús ante las acusaciones de los fariseos de ir en contra de lo prescrito en sábado. Si Jesús es señor del sábado, sus discípulos pueden arrancar espigas y comérselas si Él se lo permite.



Está también claro que la ley suprema para Jesús es el bien del hombre. Está permitido, también en sábado, hacer todo lo que haga bien al hombre y está prohibido todo lo que haga daño al hombre. Toda ley debe de estar al servicio del hombre y no al revés.

Fray Manuel Santos Sánchez O.P.

Convento de Santo Domingo (Oviedo)