"A Edmundo Ramírez se le pidió reafiliarse al PRI, pero no lo hizo": Erika Rodríguez, Presidente del PRI en Hidalgo.

A Edmundo Ramírez se le pidió reafiliarse al PRI, pero no lo hizo dijo Erika Rodríguez, Presidente del PRI en Hidalgo.



- Lamentó que haya personajes que fueron cobijados y recibieron grandes oportunidades a quienes ahora se han ido en búsqueda de otros espacios para saciar apetitos personales.



Juan Ricardo Montoya



Erika Rodríguez, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Hidalgo en entrevista para Líderes Políticos dijo estar consciente de que el partido tricolor ’ha cobijado, les ha dado grandes oportunidades a muchos quienes se han ido’ pero puntualizó que lo más preocupante es cuando ’se mueve un presidente de Comité Seccional’ lo cual hasta el momento no ha ocurrido en Ixmiquilpan ’donde el partido se encuentra unido y fortalecido’.



Esto luego de que se le preguntó si la salida del exdiputado federal Edmundo Ramírez de las filas priistas para buscar una candidatura común con el PAN y El PRD para la Presidencia Municipal de Ixmiquilpan podría ocasionar la derrota del PRI en ese municipio, en caso de que se reanude el proceso electoral para renovar las 84 alcaldías de Hidalgo el cual fue suspendido de manera temporal a causa de la pandemia de Covid 19.



’Muchos que ya no cumplieron sus apetitos personales en el partido andan buscando otros espacios’, dijo la dirigente partidista. Se le preguntó si era el caso específico de Edmundo Ramírez.



’Es el caso de muchos, pero somos muy respetuosos de esas decisiones’.



Agregó que ella en su carácter de dirigente del PRI ’he buscado a todos’ los actores políticos del PRI en Ixmiquilpan y en todos los municipios para garantizar la unidad.



’Tuve comunicación con él -refiriéndose a Edmundo Ramírez-; lo invité a que hiciera su refrendo de afiliación’, reveló.



’En ese momento me decía que iba a venir la siguiente semana; estoy hablando del año pasado, pero al final me quedó claro y hasta después recibo esa información’ de que Edmundo Ramírez había decidido dejar las filas del tricolor para buscar ser alcalde de Ixmiquilpan en una candidatura común con el PAN y PRD.



No obstante, Erika Rodríguez dijo que ’los que se deben y decidieron quedarse en el PRI es porque vieron que no podemos estar en un partido solamente en los grandes momentos. Hemos aprendido una gran lección. Los que estamos y los que se quedaron son lo mejor del PRI; son los que están en los momentos buenos, y en los momentos no buenos’.



’Estamos en comunicación permanente con nuestras estructuras en Ixmiquilpan para garantizar la unidad y obtener el triunfo en Ixmiquilpan y el resto de los municipios’.



Sobre si ya hay algún perfil de quien podría ser candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Ixmiquilpan, dijo que cuenta con un gran crisol de perfiles para la nominación.



Sin embargo, a causa de la paridad de género que marca la ley electoral para la asignación de candidaturas Erika Rodríguez comentó que existe la posibilidad de que la nominación recayera en una mujer para ese municipio enclavado en el Valle del Mezquital, aunque no reveló ningún nombre.



Sobre el tema de la posible reanudación del proceso electoral pese a que la pandemia provocada por el Covid 19 aún persiste, no sólo en Hidalgo sino en el resto del país, dijo que ’no vamos anteponer los derechos políticos electorales a la salud de los hidalguenses’.



Aseguró que el tricolor ha estado aprovechando el tiempo de espera para la reanudación del proceso electoral para evaluar, auditar, capacitar estructuras partidistas.



Dijo que desde 2019 la dirigencia estatal del PRI se ha empeñado en fortalecer sus comités municipales, gracias a lo cual es el único partido en el estado que cuenta con presencia en todos y cada uno de los 84 municipios de la entidad.



Entre las tareas que se han llevado con toda puntualidad en los últimos meses está la depuración del padrón de militantes.



’Tenemos un padrón donde ya no están esas personas’ dijo sin especificar los nombres de a quienes se refería, en clara alusión al jefe del Grupo Universidad Gerardo Sosa y de algunos de sus adeptos y cuyos nombres aparecían hasta hace muy poco tiempo en el listado de militantes del PRI, según versiones periodísticas.



Esto pese a la supuesta renuncia de Gerardo Sosa y de otros integrantes del llamado Grupo Universidad de ese instituto partido en 2018 días antes de pactar con Morena candidaturas a diputados locales y federales a favor de algunos de sus incondicionales.



’La depuración del padrón de militantes es un programa permanente de todos los partidos y llevamos el 63 por ciento de avance’.



Informó que en Hidalgo el PRI cuenta con más de 140 mil afiliados y que en enero ocupaba el segundo lugar a nivel nacional de todos los comités estatales por el número de militantes registrados.



Con la depuración ’hoy estamos en el quinto o sexto lugar de un padrón real’ con lo que’ sabemos quiénes somos y donde estamos’.



Se le preguntó si a lo largo de los dos últimos años algún integrante del Grupo Universidad que en 2018 se aliaron con Morena para obtener cargos de elección popular había pedido su reafiliación al PRI a lo que dijo que hasta el momento no.



No obstante, -sin decir nombres-aseguró que otros militantes de otros partidos han solicitado integrarse al PRI, sobretodo quienes tras haberse dejado llevar por el ’canto de las sirenas’ hoy se encuentran ’desencantados por el partido guinda’.



Sobre todo, porque se han dado cuenta de que ’Morena es un partido sin líder, divididos’ y a la decepción, que de acuerdo a Erika Rodríguez ha sido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo por los recortes presupuestales en áreas destinadas a la protección de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para el combate al cáncer infantil, entre otras.



’Pero no me toca hablar de otros partidos’, atajó la dirigente priista.



Externó que desde el año pasado el PRI Hidalgo ha estado trabajando su presencia en redes sociales a través de la creación de un Centro Digital de Capacitación destinado principalmente hacía los jóvenes.



’Ninguno de nosotros ni creo que nadie sospechaba la crisis que nos iba a generar la pandemia en cuanto a comunicación y que ha hecho indispensable en este año a recurrir a la comunicación digital’.



Tras puntualizar que en caso de que los comicios se realicen, el PRI ’no va a salir a improvisar’ ya que ante todo ’somos un partido de causas’ como el reivindicar los derechos de las personas con discapacidad.



Para ello, destacó que ese instituto político creó una Secretaría para Personas con Discapacidad, sector social que ha sido olvidado por otros partidos políticos, no sólo a nivel estatal sino nacional.



Sobre la integración de los 84 llamados Concejos Municipales que ante la falta de alcaldes electos, por ley tienen que asumir la administración de los ayuntamientos de forma temporal el próximo 5 de septiembre en que los actuales ediles terminan su gestión en tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) definen la nueva fechas para la realización de la elección, Erika Rodríguez dejó en claro que el PRI será respetuoso a lo que establece el artículo 126 de la Constitución del Estado de Hidalgo, en torno a que la facultad para designar la integración de esos órganos colegiados es exclusiva del Congreso local.



Rechazó la propuesta de algunos diputados de Morena identificados con el Grupo Universidad en torno a que se debe emitir una ’convocatoria’ para invitar a los ciudadanos para que participen en la integración de estos Concejos Municipales, al decir que la Constitución del Estado de Hidalgo no establece ese mecanismo de designación.



’No daría tiempo de hacerlo’ por lo que insistió que debe respetarse y aplicar lo que marca la Carta Magna de la entidad.



’La Constitución no establece ningún mecanismo por lo que los diputados tendrán que analizar’, recalcó.



Advirtió que el PRI vigilará la conformación de los Concejos Municipales se respete y se cumpla lo contenido en el artículo 128 de la Constitución de Hidalgo sobre paridad de género, indígenas y jóvenes.



Finalmente, sobre el pronóstico de cómo le irá al PRI en los próximos comicios, Erika Rodríguez dijo que los 84 municipios ’somos altamente competitivos y esperamos los mejores resultados. Contamos con las mejores mujeres y hombres y nos hemos estado preparando desde abril de 2019 para este proceso electoral’.



Reiteró que un factor determinante para obtener un buen resultado será la unidad que siempre ha caracterizado al tricolor, por lo que se trabajará en la conformación de candidaturas de unidad.



Sin revelar en cual, dijo que en un municipio los militantes y liderazgos priistas ya han acordado quien será su candidato de unidad, mucho antes del inicio del proceso electoral.