"A la ola amarilla nadie la para", dice Evodio Velázquez y cierra precampaña con miles en Chilpancingo

Tras nunca haberse realizado un acto político de un precandidato a la gubernatura a las afueras de la emblemática oficina del PRD en Chilpancingo, el abanderado del sol azteca Evodio Velázquez Aguirre abarrotó por primera vez la avenida Alemán, con simpatizantes que acudieron de toda la zona Centro para participar en su cierre de precampaña.



Velázquez Aguirre comentó que siempre soñó hacer un mitin a las afueras de su partido, "y hoy gracias a dios y a ustedes, y más allá de las adversidades estamos volviendo a tomar las calles de la capital de Guerrero. Hoy Guerrero es amarillo."



En su discurso el precandidato del sol azteca acentúo que decidió "jugar en esta alianza, la estamos cuidando, pero no vamos a permitir imposiciones, vamos a esperar que salga el candidato del otro partido y mis amigos dirigentes tendrán que cuidar la medición que se hará. Hoy tengo confianza porque la confianza me la dan ustedes, me la da la gente y hoy estoy cerrando a tambor batiente en el corazón de Guerrero, aquí en esta sede histórica de los perredistas."



Dijo que el PRD es el antídoto para vencer a Morena, porque este es el verdadero partido de la izquierda.



"Porque aquí no hay caciques, aquí es un partido democrático de hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, transportistas, campesinos, porque aquí se respeta a la clase trabajadora; el PRD ha enarbolado durante 30 años la lucha social y hoy no podemos vivir en el engaño, hace unos años dijeron los de ese partido que primero los pobres y no lo ha cumplido, saben lo que ha hecho, nos ha quitado los programas sociales, hoy el gobierno del PRD debe hacer que cumpla su palabra el gobierno federal."



Acto seguido enlistó los programas que habrá de recuperar e implementar siendo gobernador, como el de Campo al 100, becas estudiantiles, uniformes y útiles escolares gratuitos, y primer empleo para los jóvenes.



Por su parte el expresidente nacional del PRD, Ángel Ávila Romero, subrayó que "hoy estamos con el único candidato que recorrió Guerrero y escuchó a la gente y por eso va a ser gobernador. Hoy vamos a decidir si queremos un Guerrero gobernado por un joven como Evodio Velázquez o alguien que ofende a las mujeres, no vamos a dejar pasar a personajes que le hacen daño a las familias de Guerrero, por eso el PRD va a poner gobernador y va a ser Evodio."



Al evento acudieron el presidente estatal del PRD Alberto Catalán; los dirigentes nacionales Luis Cházaro y Estephany de Santiago; los diputados Bernardo Ortega, Servando Salgado, Fabiola Dircio, Robell Urióstegui y Perla Edith Martínez; el diputado federal Raymundo García Gutiérrez; la alcaldesa de Eduardo Neri, Natividad López González; la secretaria general del sol azteca, Ivet Díaz Bahena.