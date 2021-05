"Abelina devolverá el empleo a Acapulco", aseguraron integrantes de la CTM Progresista

Al medio día de este martes, la candidata de Morena a la alcaldía de Acapulco, Abelina López Rodríguez, se reunió con integrantes de la CTM Progresista, quienes le dieron su respaldo y apoyo para ganar la elección este 6 de junio.



Uno de los miembros de la CTM dio algunas palabra para la candidata: "Nosotros le brindamos nuestro apoyo a Abelina, por que ella tiene experiencia, no necesita que le digamos nuestros problemas por que ya los conoce a la perfección, por que ha caminado muchas veces por todo Acapulco, por eso tendremos un muy buen gobierno de la mano de Abelina", expresó.



Posteriormente Abelina dirigió un mensaje a los presentes sobre los cursos que seguirá su gobierno:



"Ya no podemos darnos el lujo de continuar no alineando la política municipal a la política nacional, por lo que hay que bajar el municipio un órgano que tenga honestidad que combata opción y que en ese sentido no permitas reorientar todo el tema del presupuesto para que podamos encauzarlo a los problemas sociales tenemos tirados los centros de salud y hay que irlos a levantar tenemos problemas de recolección de basura hay que ir a comprar camiones tenemos problemas con los museos de seguridad y aquí están abandonadas y muchas cosas que me aparecen que están abandonados necesitamos realizar un plan de desarrollo municipal que vaya de la mano de la agenda 2030 el cual tiene 17 objetivos, repartidos en objetivos sociales, económicos y ecológicos, que buscan poner fin a la pobreza, cero hambre, a tener salud y educación con calidad, agua limpia igualdad de género y energías accesibles no renovables", expresó.



Finalmente Abelina López recordó que el pueblo es sabio y que todos los días se suman diversos sectores de la población, con el único interés de garantizar la 4T en el puerto, concluyó.