"Al debate no se le rehúye": Pablo Vargas.



Pablo Vargas, manifestó que aceptará todas las propuestas que le hagan para debatir



’El debate es la oportunidad para que las y los ciudadanos comparen ideas, conozcan propuestas, posiciones y argumentos de quienes buscan administrar las arcas de Pachuca.

Por ello, al debate no se le rehúye, tiene que ser parte fundamental de la democracia y la cual defendemos en este proyecto’, aseveró el candidato a la presidencia municipal de Pachuca, por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Pablo Vargas.



Ante las propuestas e invitaciones que realizan sus contrincantes a debatir, Pablo Vargas, manifestó que aceptará todas las propuestas que le hagan para debatir, ’esto permitirá que las y los pachuqueños puedan votar de forma consciente; prometer bachear la ciudad cualquiera lo hace, la pregunta es ¿cómo hacerlo? ¿cómo dar solución a todas las necesidades que nos plantea la población?, pues algo es claro la administración panista dejó una herencia negra con la que tendremos que lidiar y los debates son un el lugar perfecto para dar respuesta a estos cuestionamientos’.



Recalcó que los debates permiten que la libertad de expresión, la libertad de estar informados, ’no solo permite un voto consciente, sino una sociedad más informada, que permita tener una administración transparente’.



El candidato por Morena a la presidencia de Pachuca dio a conocer que hasta el momento ha recibido dos invitaciones a debatir, una por parte del Colegio Libre de Hidalgo y del Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo (IEEH), ’también hay un par de inquietudes por parte de algunos empresarios, incluso de algunos amigos políticos y ciudadanos, y por supuesto de nuestro contrincante del tricolor, y aunque aún no hay nada en concreto, estoy dispuesto a acudir a todas las invitaciones que me hagan’.



El día de hoy, Pablo Vargas estuvo en un conversatorio cultural, además visitó el tianguis de Villas de Pachuca, la colonia Palmitas y Europa.