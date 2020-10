"Como no es presencial, no te puedo pedir sexo": dos profesores de la UNAM hablan así a (y de) las mujeres

Dos maestros de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México fueron exhibidos por sus alumnos, luego de que realizaron comentarios machistas y misóginos durante las clases en línea.



La primera denuncia la realizaron en contra del profesor Mario Chin. En el video de la clase en línea, el maestro menciona: "Voy a decir una cosa muy fea que a lo mejor van a decir ‘¡Este maestro también es un vulgar!’, pero lo voy a decir. Hay una niña a la que le decían ‘la bolsa de hielo de oro’. ¿Ustedes saben por qué?".



Entonces solo uno de los alumnos le responde con un poco de desgano, "No, ¿Por qué?". El profesor responde divertido, ’No crean que por fría, ¿eh?", y continúa, "¿Ustedes han agarrado una bolsa de hielo? ¿Qué le hacen a la bolsa de hielo?’, el mismo alumno responde con fastidio, "Le das unos azotones ¿no?"



Mario Chin continúa, "Le dan un azotón para que se aflojen los hielos, ¿no? ¿Sí o no? La golpean un poquito para que la base de hielos provoque que se deshagan, ya no se junten, y puedan agarrar los hielos y los separan".



"Pues a esta niña le decían ‘la bolsa de hielo de oro’, y ahí viene la parte fea, lo vulgar y corriente que soy, porque esta niña con unos golpes aflojaba, como la bolsa de hielo. Ja, ja, ja", menciona el profesor y ante la nula respuesta de sus alumnos todavía pregunta, "¿Me entendieron o no me entendieron? Si no me entendieron ya no me pregunten eh, ya no lo vuelvo a decir".



El otro profesor exhibido fue identificado como Arturo Zentella, quien en el video compartido en redes sociales dialoga con una alumna sobre los materiales de lectura.



’Ahí es donde todos, también tú, podrían estar revisando lo que vimos, pero no sustituyen la clase", menciona el maestro. Ante eso la estudiante comenta, "Sí, ya los estuve revisando y pues sí sé que no sustituyen la clase. Por eso le pregunto qué es lo que podría hacer".



Y Arturo Zentella contestó de la peor forma: "Pues como ahora no es presencial, no te puedo proponer sexo, así es que no se me ocurre…"



En un comunicado emitido por la Facultad de Química el 19 de octubre, se menciona que dos profesores, uno del Departamento de Fisicoquímica y otro del Departamento de Matemáticas, fueron separados de cualquier contacto con los alumnos, aunque no menciona sus nombres. Al final del escrito mencionan: "La Facultad de Química está comprometida en su lucha para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género".



Estos videos surgen una semana después de que las autoridades de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán informó a sus estudiantes que quedaba prohibido tomar capturas y grabar las clases en línea, así como difundir el material.



En el comunicado que fue emitido en redes sociales de la institución académica, se menciona que quien lo haga será sancionado, aunque no especifican el castigo. Esto generó un gran malestar entre la comunidad estudiantil.







