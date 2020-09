"Con el PRI, Huejutla tendrá un nuevo rostro": Adela Pérez

’CON EL PRI, HUEJUTLA TENDRA UN NUEVO ROSTRO: ADELA PEREZ’



• La candidata del Revolucionario Institucional, fustigó a quienes ven a la presidencia como un botín para enriquecerse.



En la popular colonia Loma Bonita del municipio de Huejutla, la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Adela Pérez Espinoza arrancó campaña proselitista, con mirar a ganar la elección a realizarse el domingo 18 de octubre en la que se elegirá a presidentes municipales.



En su mensaje a los asistentes la candidata tricolor, manifestó conocer las necesidades de la gente y dijo que esa serán su prioridad, por lo que lanzó el exhorto de salir a votar todos juntos en favor del PRI para ganar la elección. La candidata priista dijo que a ella y a los integrantes de su planilla no los mueve el interés personal, lo que realmente los motiva para llegar a la presidencia municipal es la profunda vocación que siempre han demostrado de servir a la gente y sobre todo a las personas que menos tienen. Señaló también que no es una persona improvisada y que tiene la capacidad para bien administrar los recursos públicos en favor de todos los sectores de la sociedad.



’Que quede claro, este 18 de octubre Huejutla tendrá un nuevo rostro, porque quienes encabezamos esta fórmula somos mujeres conocedoras de las necesidades de la gente, precisó.’



Acompañada por los integrantes de su planilla Adela Pérez, explicó a las personas que la recibieron que debido a las circunstancias de la pandemia la campaña para buscar el voto a su favor será diferente, ya que en todo momento se tendrán que respetar todas las medidas sanitarias y que por eso hoy los miraba de frente, a los ojos, para dar a conocer sus propuestas de trabajo y ’los abrazo con el corazón’, dijo emocionada en su mensaje final.



La candidata del Partido Revolucionario Institucional fustigó a quienes ven la presidencia municipal de Huejutla como un negocio particular, ’la presidencia no es herencia remató’.