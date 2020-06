"Concejales en Hidalgo no deberán tener filiación partidista para mantener espíritu democrático": abogado

Aún sin conformarse la fecha para llevar a cabo la renovación de administraciones municipales en Hidalgo, los escenarios más probables contemplan que el Congreso elija 7 concejales por cada municipio para no violar la Ley; sin embargo, al no haberse contemplado con seriedad dicho escenario, existen ambigüedades.



El abogado Julio Gálvez expresó que ’si el constituyente quisiera un militante de partido, lo diría textualmente, como si lo dice en otros supuestos. Además la constitución tiene un espíritu democrático y en un caso de excepción como en el que nos encontramos, donde los concejeros tendrán que gobernar mientras se organizan elecciones, es lógico que no debe haber injerencia partidista’.



Basado en dicho razonamiento, el abogado señala que los vecinos electos no deberían tener militancia alguna.



Sin embargo, cabe mencionar que la calidad de ciudadano ni de vecino se pierde con la militancia partidista, por lo que también se puede argumentar que si el constituyente no quisiera un militante partidista, lo diría textualmente. ’Lo que no está prohibido está permitido’, y dado que no se excluye a los militantes porque violaría sus derechos políticos, y son ellos precisamente quienes manifestaron en una afiliación su interés por participar en asuntos públicos de manera activa dentro de un partido, no podrían ser rechazados ni debería sugerirse que se desechen.



’No pueden (los congresistas) como autoridad ampliar el sentido en prejuicio de la democracia. Interpretar la constitución para que participen militantes de partido sin embargo, rompe el principio democrático, porque una sola fuerza partidista podría apoderarse de todos los ayuntamientos. Evidentemente eso es inconstitucional’, agregó Gálvez.



’Los concejos, en este caso, conforman un gobierno administrativo municipal transitorio. No provienen del sistema electoral. Lo contrario vulnera el principio democrático que de forma sistemática se encuentra en nuestra constitución. No creo que el constituyente haya querido que sean miembros del mismo sistema partidista ante la ausencia de ayuntamientos por un caso de excepción. Justamente, si no hay ayuntamientos es porque no hubo elecciones, no pudo funcionar el sistema electoral. Es un caso de excepción. Aquí no entran derechos políticos de nadie, nos encontramos en un caso de excepción ante la ausencia de los ayuntamientos, a los concejales los nombra el Congreso, es su responsabilidad, aquí no te eligen a través de elecciones ni declara el triunfo un órgano electoral’, dijo para reforzar su comentario.



Cada municipio tendrá 7 concejales, de los cuales uno será designado presidente, otro secretario y los otros cinco harán las veces de regidores, aunque también se contempla que haya ayuntamientos con 8 integrantes para tener dos síndicos.



El abogado Hugo Armando Vázquez, mismo que puso en jaque al Congreso y que mediante un proceso judicial dio reversa a la designación de comisionados del ITAIH, señaló que ’el problema ahora en caso de que se designen a los concejos, es la ausencia de normas claras para su designación. Finalmente simularán actos de apertura mediante convocatorias y entrevistas a modo...’.