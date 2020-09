Construyamos juntos un momento histórico, tendremos un Mixquiahuala con seguridad, educación, desarrollo y salud para todas y todos – Jorge Candelaria.



Jorge Candelaria, candidato del PESH inició su campaña en El Calvario, Mixquiahuala.



El candidato inició su campaña bajo un estricto control sanitario derivado de la pandemia.



Jorge Candelaria Martínez, candidato a la Presidencia Municipal de Mixquiahuala, inició sus actividades proselitistas en la unidad deportiva El Calvario, acompañado de las familias mixquiahualenses.



Bajo un estricto control sanitario derivado de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2, Jorge Candelaria afirmó que la salud de las y los mixquiahualenses es prioritaria y por ello llamó a atender cabalmente las recomendaciones de la Secretaría de Salud.



En su mensaje, Candelaria Martínez reconoció a las mujeres y hombres del campo, quienes a través de generaciones han sentado las bases del municipio, ofreciéndoles su solidaridad y apoyo incondicional.



El candidato del PESH hizo uso de la tecnología, conectándose con militantes y simpatizantes a través de sus redes sociales a quienes agradeció que con responsabilidad y en la distancia le muestren con gran afecto su disposición a acompañarlo en este gran proyecto.



’He recorrido los caminos que llevan al rio; he saltado entre sus peñas; he subido muchas veces el cerro del elefante; con muchas y muchos de los aquí presentes compartimos las bancas en la primaria y en el kínder; los pupitres de la secundaria, las canchas del Reforma y el 20’, recordó ante los asistentes.



Mixquiahuala es uno de los más grandes distritos de riego del país, recordó que a sus once años de edad acudía a formarse a la ventanilla de pago de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y así tener derecho al agua de riego para cultivar el campo como lo hacía su abuelo.



Aseguró que los éxitos no se construyen solos, por ello, reconoció y agradeció a quienes lo han acompañado, con esfuerzo, tiempo y dedicación.



Jorge Candelaria finalizó su mensaje invitando a la ciudadanía a que construyan juntos un momento histórico en el que veamos un Mixquiahuala con seguridad, educación, desarrollo y salud. A su vez, invitó a la ciudadanía a no bajar la guardia y seguir cuidando de sus familias pues la salud es parte fundamental de este proyecto.