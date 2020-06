"De rodillas les pido me regresen a mi hija"

Orizaba, Ver.- A dos días de que familiares reportaran la desaparición de la menor Valeria Junuet Vázquez Rico de nueve años de edad en las inmediaciones de su domicilio ubicado en la colonia El Yute de Orizaba, sus padres Julia Rico Hernández y Jonathan Vázquez Sánchez, solicitaron la intervención de las autoridades municipales y estatales, para dar con el paradero de la menor.



En rueda de prensa, los padres de la menor, expusieron que fue el pasado martes 9 de junio cerca de las 18:45 horas, cuando Valeria se dirigía a su domicilio, proveniente de la casa de un familiar, ubicada a 20 metros, cuando fue interceptada y subida a un automóvil Aveo rojo, ante la mirada atónita de una prima que la acompañaba.









"No tenemos enemigos, no tenemos gente que nosotros le hayamos hecho algún mal algún daño nada, no tenemos idea ni porque, dijera yo tengo un pendiente ya supiera quien es pero no"

De inmediato los captores se dieron a la fuga con rumbo desconocido y sin dejar rastro de quiénes o quién o a dónde se podían llevar a la menor.

“Quiero que todo el gobierno de Orizaba, de Veracruz, al alcalde Igor y al gobernador Cuitláhuac, para nos apoye, para que nuestra hija vuelva a la casa, las autoridades de la fiscalía siguen su trabajo de investigación, independiente de lo que es su trabajo lo que quiero es que me devuelvan a mi niña”, expuso el señor Jonathan Vázquez.



De igual forma, informaron que desde la desaparición de la menor han recibido una serie de llamadas telefónicas, intentando extorsionarlos, pero todas han sido descartadas como probables captores de Valeria. “Ha habido extorsiones, llamadas de extorsión, porque pido una prueba de vida y no me la dan, les digo que me manden una imagen de la niña o como se llama su mascota y no lo saben y piden cantidades muy pequeñas, son gente que se quiere aprovechar “.



Aunque dijeron no tener sospecha de quién pudo llevarse a Valeria, el padre de la menor, reconoció haber visto el automóvil en que se llevaron a su hija, “Yo en lo personal si lo vi minutos antes, es un automóvil Aveo color rojo, se supone que hay gente que vio el vehículo varias veces en días anteriores, pero a los ocupantes no los pudimos ver, estaba la calle desierta”.



Por su parte la madre de la menor, pidió que regresen a su hija al seno familiar, con la promesa de que no pedirán castigo alguno para quiénes la hayan privado de la libertad der manera ilegal. “Pido lo mismo que dice él, Jonatán (padre de la infante) que nos devuelvan a nuestra hija y nosotros les otorgamos el perdón”.