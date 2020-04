"El coronavirus no existe", le dice turista a alcaldesa de Acapulco

www.guerrerohabla.com



Acapulco, Gro. 25 marzo, 2020.-Este fin de semana la alcaldesa de Acapulco se vio en un momento bochornoso cuando pidió a algunos turistas de CDMX y comerciantes de Caleta que tuvieran sana distancia, recordandóle a los turistas que no eran vacaciones.

Ante tal situación uno de los turistas dijo que tenía todo el derecho de viajar y que "el coronavirus no existe, es una mentira de los políticos" expresó el "experto".

La mirada átonita de la alcaldesa ante los diferentes comentarios del turista la hicieron darse vuelta y marcharse, pues no parecía poder razonar con el molesto turista, cuando la alcaldesa se dio media vuelta, tanto prestadores de servicios de la playa como turistas presentes. comenzaron a vitorear, como si se tratase de una gran victoria contra alguien que solo intentaba ayudar y prevenir algún contagio, por la contingencia que se vive hoy en día.

Sin embargo aún hay personas que no parecen creer en el coronavirus y mencionan que es una mentira, en diferentes redes sociales se pueden ver este tipo de comentarios que no dan crédito a lo que está pasando y se rehusan a creer en el virus que tiene en pausa a diferentes naciones del mundo por temor a la propagación del mismo y las muertes que este puede causar.

Te dejamos el video a continuación, ¿Y tú crees que el coronavirus existe?