"El faraón" de Texcoco, Higinio Martínez

TEXCOCO, MÉX.-Higinio Martínez El Faraón de Texcoco, Senador de la República por el Estado de México, demostró el sábado pasado él porque es el político de Morena con mayor peso político en la entidad. Se reunió con la mayoría de los 36 diputados locales de la LX legislatura mexiquense encabezado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández.







E incluso le fueron a rendir honores presidentes municipales morenistas como Juan Rodolfo Sánchez Gómez –al fondo de la foto sin tapabocas al lado de Maurilio- y otros actores políticos que comulgan con los ideales de Morena. Sin respetar la Sana Distancia ante la Pandemia del Coronavirus e incluso a varios legisladores se les observa sin su respectiva cubrebocas –que tanto pregonan- se dieron el lujo de violar las reglas de Salud ante un posible contagio del COVID-19.







Higinio, originario de Texcoco –sin temor a equivocarme el político mexiquense más completo y el más viable a la candidatura del estado- mencionó que la reunión tuvo como objetivo encontrar medidas alternas y más drásticas para combatir el Coronavirus en el Estado de México. Los asistentes coincidieron en su enemistad y distanciamiento con la administración del gobernador Alfredo Del Mazo.







Basta recordar que, durante su Primer Informe de actividades, Martínez fue muy claro: ’con el titular del ejecutivo del Estado de México, es decir, el Gobernador Alfredo del Mazo tengo profundas diferencias. Por respeto a muchos invitados, que no pertenecen a Morena o a los partidos que en coalición trabajamos en el senado, no las mencionaré. Aunque creo que la mayoría de los aquí presentes las saben porque las viven, y en muchos casos padecen sus consecuencias’. Continuo: ’las heridas que dejaron los comicios ahí están’.



DE MI LIBRETA

… El Gobierno mexiquense, enlistó una serie de acciones que ha implementado durante la Pandemia sanitaria que ha dado resultados. Ahí, ésta el acuerdo con los ayuntamientos a fin de que en los mercados no haya aglomeración. Aunado a ello, han realizado operativos para garantizar que en el transporte público únicamente se utilice el 50 por ciento de su capacidad, el uso cubrebocas y gel antibacterial por los usuarios…



A través de la Secretaria General de Gobierno, se han emprendido otras acciones en el servicio público a fin de cuidar la salud de las familias mexiquenses…



De acuerdo a las últimas cifras del Secretario de Salud, Gabriel O´ Shea, en la entidad hay 2 mil 238 casos positivos a COVID-19, de los cuales, mil 953 reciben atención en territorio mexiquense y 285 en otros estados del país. Y qué 684 recibieron su alta sanitaria, 616 se encuentran en resguardo domiciliario y se han registrado 159 lamentables defunciones, 110 eran personas residentes de diversos municipios y 49 fallecieron fuera de la entidad…



También le comentó que la Secretaría de Salud, habilitó la línea 800 724 7269 para atender las quejas del personal que labora en unidades médicas y que estén relacionadas con falta de insumos y equipo de protección para realizar su trabajo. En este mismo número, se reciben denuncias por agresiones, tanto a médicos como enfermeras y paramédicos… Ricardo Monreal, responsable de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta fue más claro que el agua: ’la cancelación del pago de aguinaldo a los altos funcionarios públicos ordenada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador es improcedente que se dé por decreto debido a que es un derecho garantizado por la Constitución y la Ley’. Les quedo claro…



Ya que hablamos del Monreal, le informó que el próximo miércoles presidirá la Jucopa en la sede del Senado; al día siguiente, es muy probable que haya sesión ordinaria o en su caso la instalación de la Comisión Permanente… Pero, lo más sobresaliente será observar la emergencia sanitaria, puesto que ingresamos a un periodo de mayor contagio y, por ende, de lamentables decesos. Así que, no le busquen tres pies al gato. A cuidarse…



Karina Labastida recomienda que los 125 Ayuntamientos del Estado de México deben de realizar, ejecutar y evaluar el Programa Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Y qué para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, establecen las reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley Orgánica Municipal, publicadas en la Gaceta del Gobierno…