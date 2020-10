"El Fogón de las Palmitas" te espera con los mejores platillos; !aquí en Texcoco

En tu visita a Texcoco Estado de México no olvides disfrutar de la exquisita comida que Restaurante "El Fogón de las Palmitas".



Con los mejores como la tradicional Barbacoa a pie de horno, exquisitos cortes, carnes asadas y pollo a las brasas.



Disfruta del tradicional pulque, vinos y licores y lo mejor de todo a excelente precio.



Atención personal de la familia Perez Balderas, estamos ubicados en la calle Prolongacion de allende Num. 124 Colonia San Sebastian Texcoco, a un costado del salon Villa Florencia.



También puedes hacer tu pedido de comida y banquetes al 5616532194, !no lo olvides! atención personalizada de la familia Perez Balderas.



Abierto de lunes a domingo de 9 am 9 pm.