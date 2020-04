Con paso lento, enfermo, cansado de caminar varios kilómetros a lo largo del día, bajo los rayos del sol, Don Boni y su esposa, salen a ganarse la vida...



"El gobierno vale pa puras vergüenzas". ¿No les está ayudando en nada? _No-.



Todos los días tienen que salir a vender, ayudados con un carrito, congeladas por las calles de Nezahualcóyotl para poder tener que comer...



¿Que le diría al Presidente, al Gobernador? -Que son mentiras-.

¿Ustedes tienen que salir a trabajar? -Nosotros tenemos que salir a trabajar, porque si dejamos de trabajar, no comemos-.

¿Nadie les está ayudando?- No. -¿No les acercan una despensa? -Nada".



Con tan sólo un cubrebocas, Don Boni se protege, pues como él dice, hay que cuidarse...



¿Esta es la realidad de lo que está pasando?- Pues si.

¿Pero como quiera hay que cuidarse?- Eso sí.



Según el Presidente López Obrador, el Gobernador Alfredo del Mazo y el alcalde Juan Hugo de la Rosa, ya se están entregando ayudas humanitarias a los más necesitados , ayuda que hasta este día no reciben Don Boni y su esposa.