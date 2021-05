"El periodismo está envilecido", dice AMLO en segundo día de ataques contra la prensa

Luego de que este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los medios de información en México pasan por un ’momento de oscuridad’, este miércoles acusó que el ’periodismo está envilecido en la actualidad’, pero ’con excepciones honrosas’.



En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador acusó amarillismo y falta de ética en los medios nacionales e internacionales al informar sobre el colapso de la estación Olivos del Metro, de la Línea 12.



’Hay una crisis en todos los medios de información, no sólo en México, en el mundo; una falta de ética que no se había visto, manifestada como ahora porque los medios, durante el periodo neoloiberal, en México y en el mundo, fueron totalmente cooptados por los grupos de intereses creados, dejó de haber medios de información verdaderamente independientes, cercanos a la gente, a la verdad, a la objetividad, a la ética, al profesionalismo, y se fueron a defender intereses de corporaciones, es un fenómeno mundial, es una decadencia’, declaró el Presidente.



’Ojalá y no se manipule, aunque es muy difícil porque son tiempos de zopilotes’, mencionó y refirió un ’oportunismo inmoral’ tras la visita de la oposición al lugar del derrumbe.



Al ser cuestionado sobre la huelga en Notimex, López Obrador calificó a su directora Sanjuana Martínez, como una ’una mujer honesta, una periodista íntegra’ y por segundo día consecutivo exhibió al columnista Raymundo Riva Palacio por escribir sobre la liberación de Héctor ’El Güero Palma’.



’Riva Palacio da por hecho de que ya estaba libre y ya me estaba culpando. Si es para un Oscar. Es de veras, excepcional’, dijo el Presidente al exhibir la columna.



’Yo respeto mucho a los periodistas, además respeto mucho el oficio, porque es un noble oficio, pero está envilecido en la actualidad’, declaró.



Señaló que cada que un columnista ’de estos famosos’ o un intelectual orgánico lo cuestiona, piensa en cuánto recibían de dinero.



Este martes, López Obrador consideró que los medios de información en México pasan por un ’momento de oscuridad’ porque se tiene la prensa más lamentable, injusta, tendenciosa, golpeadora y defensoras de los grupos corruptos, ’con honrosas excepciones’.



Ante los cuestionamientos hechos a su gobierno, ayer el presidente López Obrador dijo que ’es algo rutinario.



’Yo lamento que los medios de información en el país estén tan obcecados en atacar al gobierno que represento, desde el tiempo del presidente Madero no se tenía una prensa así, tan tendenciosa, golpeadora, defensora de grupos corruptos, una prensa que se dedica a mentir constantemente, con honrosas excepciones para no generalizar’, señaló.



***Con información de Pedro Villa y Caña y Alberto Morales