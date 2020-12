"El próximo año no habrá en el presupuesto de egresos un solo peso de la federación para el campo mexicano": MMA

www.guerrerohabla.com



"INDISPENSABLE UNA INVERSIÓN SIN PRECEDENTE EN EL CAMPO".



San Luis Acatlán, Gro., 13 dic. 2020.- Detonar el desarrollo del campo a través de una inversión sin precedente, planteó éste día Mario Moreno Arcos a autoridades, ciudadanos y ejidatarios de comunidades indígenas de San Luis Acatlán.

Este domingo, Mario Moreno acudió a un encuentro con estructuras priistas que el Presidente Municipal, Ing. Agustín Ricardo Morales y su esposa la Presidenta del DIF Municipal, Rosalía Benito le ofrecieron. Ahí, acompañado por su amigo Crispín Morales, ex Secretario de Asuntos Indígenas del gobierno estatal, además de regidores y síndicos de la Comuna y la Secretaria General del PRI, Lic., Rosa Castro Reyes, el aspirante a la candidatura del Partido Revolucionario Institucional al gobierno de Guerrero, destacó que el próximo año ya está a la vuelta de la esquina, y será, dijo, un año de grandes retos y compromisos.

Moreno Arcos afirmó que hoy el PRI está empeñado en llevar a las mejores mujeres y a los mejores hombres a los diferentes cargos de elección popular y que en el caso de Guerrero se abre el abanico para que el próximo 3 de enero se inscriba quien habrá de ser el candidato del PRI al gobierno de Guerrero. ’Después del trabajo realizado confío en que seré yo quien abandere esta causa’.

Más tarde, al reunirse con ejidatarios de comunidades indígenas y organizaciones de San Luis Acatlán, Mario Moreno externó su preocupación por que para el 2021 no hay "un solo peso" de la federación destinado al campo mexicano, lo que dijo, afectará a Guerrero invariablemente.

Y es que Moreno Arcos señaló, que Guerrero es un estado eminentemente campesino por lo que deberán plantearse estrategias reales y serias para apoyar a ése sector de la población tales como la introducción gradual de tractores, tecnificación del campo y paquetes de semillas y fertilizantes mejorados que realmente lleguen a los campesinos.

’Yo quiero decirles que para el próximo año el gobierno federal no está apostándole un peso al campo y con excepción del fertilizante, que tarda mucho en llegar y no llega a quien verdaderamente lo necesita, todo vendrá muy recortado’ y añadió que la SAGARPA desaparece y por lo tanto no habrá proyectos que ayuden al campo.

Por eso, recalcó que es indispensable dar continuidad y fortalecer los esfuerzos de quien hoy dirige los destinos de Guerrero, dedicando más recursos al campo para que éste genere empleos y reactive la economía que tanta falta hace en el Estado

Por último Moreno Arcos reiteró su llamado a la unidad ’porque la unidad nos da fortaleza y debemos privilegiarla’, concluyó.