Sin duda la situación de la mujer en cuanto al acceso a educación, al mercado laboral, al financiamiento y su capacidad de emprender presentan avances, mismos que todavía no son suficientes y por los que el trabajo y el nivel de incidencia que podamos tener tanto a nivel, público, privado y académico, pretende contribuir a la eliminación de los ’techos de cristal’ y desarrollar políticas con enfoque de género a nivel transversal y resultados a nivel vertical.



La equidad de género es clave para la prosperidad de las sociedades. ¿Qué desafíos enfrentan los países de América Latina para que las mujeres logren el éxito?



Esta respuesta y muchas otras más se pudo observar y escuchar en el foro virtual denominado: "El Reto Actual del Poder de las Mujeres en América Latina’, que reunió a 4 de las mujeres más talentosas y empoderadas en Latinoamérica, donde con esta emisión arrancó el Canal 50+1 y será el espacio donde las mujeres puedan informarse y opinar.



¿De qué hablaron?

. Empoderamiento económico

. Igualdad laboral y salarial

. Mitigación de la violencia de género



Las invitadas internacionales fueron: María Alatriste de México, Astrid Hummel de Argentina y Paola Onzaga Franco de Colombia. Cabe resaltar, que la moderadora fue María Elena Orantes, Presidenta Nacional del Colectivo de Mujeres 50+1.



Las diferentes historias fueron contadas por cada una de las panelistas en cada ronda, en donde expresaron su sentir de lo que pasa en cada rincón desde la perspectiva de sus países.



Así fue como inicio este foro María Elena Orantes quien señaló que "las mujeres más allá de nuestras diferencias podamos unirnos", de modo, que se abrió el abanico para comenzar esta dinámica que se pudo seguir por todas las plataformas y la página oficial del Colectivo 50+1.



¿Qué se dijo? Estas fueron las voces que se escucharon desde el foro virtual.



Astrid Hummel (Argentina):

-"La perspectiva de género debe ser transversal a todas las políticas públicas, articuladas con el sector privado".

-"El empoderamiento económico de la mujer permite que ella pueda acceder a la toma de decisiones, que pueda tener libertad para decidir el futuro de su vida".

-"Las mujeres tenemos una característica que es la solidaridad, la cooperación, la sororidad’.

-"Si queremos una sociedad que sea con igualdad y con inclusión tenemos que igualar el punto de partida, para que nadie se quede atrás. Nos unimos más allá de las diferencias".



Paola Onzaga (Colombia):

-"Es importante que las mujeres podamos tejer alianzas porque es la única forma de la cual podremos salir. No es el momento de parar, es el momento en el que más arduamente tenemos que trabajar, es importante que más mujeres estén en tecnología y ciencia".

-"Las mujeres como líderes debemos insistir para que los gobiernos vean que el problema de las desigualdades y los feminicidios son responsabilidad de todos".



Maria Alatriste (México):

-"En momentos donde no teníamos un precedente como tal en la actualidad, las personas vulnerables ahora más que nunca necesitarán una innovación desde la parte cultural, tecnológica y social y deberán ir acompañadas de personas que tejan un mundo distinto".

-"Nos olvidamos a veces de la importancia de apoyar a líderes emergentes y a todas las voces por igual".



Para finalizar, Orantes López comentó que con esta puesta del Canal 50+1, tendrá entrevistas, foros y comentarios con una capacidad de 500 invitados en la plataforma virtual.



