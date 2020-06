"EL TERRIBLE SECRETO DE UN CUBREBOCAS"

Muchos de ustedes saben lo que significa ese pequeño pedazo de tela y filtro cubriendo su boca y nariz, pero millones de personas no lo saben y las consecuencias de ignorar esto a un mediano y largo plazo pueden ser catastróficas; no comprenden que está en juego mucho más de lo que imaginan en este momento.



Su uso permanente hará que las personas sanas enfermen porque están respirando aire en menor cantidad de lo que su cuerpo necesita. Las cavidades nasales tienen el tamaño idóneo para que ingrese la cantidad de aire necesarios y por consiguiente de oxígeno.

Si hay una deficiencia de oxígeno todos los organos del cuerpo comenzarán a funcionar deficientemente. Esto creará enfermedades y eventualmente la muerte a las personas más débiles.



También su uso permanente mantiene húmeda la nariz y boca propiciando hongos e infecciones respiratorias por ejemplo. Sin mencionar que a momentos en vez de respirar aire, respiramos CO2 venenoso al organismo.



Y por si fuera poco, las personas ignoran que sólo los cubrebocas con filtro protegen en un 95% y los de tela o esponja protejen 0%.

Éstos últimos que no protejen en absoluto los usan con diseños extravagantes y generalmente de algodón los cuales no sirven de nada más que para obstruir el aire que respiran.



En México la recomendación del secretario de salud es no usar cubrebocas en la calle, pero es común ver a muchos en la calle con cubrebocas no se si por ignorancia o por moda. De momento sólo deben usarse en interiores. Incluso he visto bebés con cubrebocas y no saben el daño que les hacen.



El uso del cubrebocas está diseñado para usarse temporalmente por algunas horas como en las operaciones quirúrgicas y no para hacer de su uso parte cotidiana de nuestras vidas.



Pero esto no es todo, también han silenciado a la humanidad, pues para comunicarte con alguien debes estar a 2 metros de distancia y debes gritarle, así que la interacción se limita a lo más elemental.



Por ahora la mayoría piensa que su uso es temporal pero lamentablemente no es así.

A nivel internacional ya trabajan y elaboran protocolos sobre bajo qué normas se deberá viajar en transporte aéreo, marítimo y terrestre y en esas normas les aseguro que no van a excluir el uso del cubrebocas.



También trabajan en las nuevas normas para asistir a la escuela y tampoco lo excluiran.

Y que tal restaurantes, bares, discotecas, museos, transporte publico, zonas laborales, etc? Por supuesto. Tampoco lo excluiran.



La implementación del uso del cubrebocas en la población es en realidad un crimen más en contra de la humanidad. Es una acción estratégica y bélica en contra de la humanidad.



Mi recomendación? Cumple con las normas de sanidad de tu localidad, pero, no hagas del cubrebocas una moda ni mucho menos lo uses donde no te lo exijen, pues te va la vida en ello.