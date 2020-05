"El Travieso" Arce, "harto" por cuarentena, acusa al gobierno de mentir

La cuarentena forzada por el COVID-19 en México no le ha caído bien a Jorge "Travieso" Arce, especialmente la mañana del sábado, al declararse "harto" de la situación que está viviendo y dijo que todos eran mentirosos, hasta el gobierno mexicano.



"Hoy amanecí harto de todo. Todos mienten: los noticieros mienten, la prensa miente, el gobierno miente, y la pinche gente inconsciente. Uno como pendejo encerrado cumpliendo para que otros no hagan caso", fue parte del tuit de Arce.



No es la primera ocasión que el expúgil muestra su hartazgo por la cuarentena actual. En otro video había dicho que estaba harto del encierro y que había decidido ir por un café, cuando la pandemia estaba en fase 2.

"Ojalá y nos lleve la ver.. a todos de una vez HDSPM", fue la otra parte de la publicación de Arce.



Posteriormente, en otras publicaciones intercambió insultos, entre bromas, con Erick "Terrible" Morales, quien también lo acusó de que él también era un mentiroso.