"Estoy aquí por una sola razón, porque quiero que a Tulancingo le vaya mejor" Rodrigo Fragoso

Tulancingo, Hgo., a 06 de mayo de 2021.



RODRIGO FRAGOSO GESTIONARÁ MAYOR PRESUPUESTO PARA PROGRAMAS SOCIALES



Rodrigo Fragoso Marroquín, candidato a diputado local por el Distrito XI, acudió a la colonia La Cañada, para platicar con los vecinos de ese lugar y darles a conocer sus propuestas de campaña.



El aspirante, agradeció a los colonos su presencia, porque eso muestra el interés que tienen de lograr un cambio en el municipio.



’Hoy estoy aquí por una sola razón, porque quiero que a Tulancingo le vaya mejor, porque amo mi municipio. Porque desde que recuerdo, he querido que a Tulancingo le vaya bien y por eso he estado buscando los espacios necesarios para lograrlo’.



Recordó con los vecinos de La Cañada, sus visitas anteriores, donde tuvo la oportunidad de convivir con los jóvenes del lugar en un partido de fútbol y donde se pudo gestionar algunos apoyos para su cancha. ’La Cañada, es un lugar activo, es un lugar que genera deporte’.



Reconoció su interés principal por gestionar apoyos de medicamentos y mayor presupuesto para programas sociales.



’Vamos a trabajar para que haya medicamento en todos los hospitales, para que ya no tengamos que preocuparnos, vamos a trabajar para que los jóvenes hoy tengan más oportunidades, tengan créditos, tengan apoyos y vamos a trabajar también para que a las mujeres les vaya mejor.’



Finalmente, reconoció que se debe trabajar de manera conjunta en todos los sectores vulnerables y hacerlo dándoles la misma prioridad.



’Hoy no debemos ver a estos tres elementos como una sociedad aislada, las mujeres por un lado, los adultos mayores por otro y los jóvenes por otro, hoy tenemos que trabajar de manera coordinada, de manera coherente y con congruencia, así es como voy a trabajar la diputación local’.