"Gabriel García traiciona al Presidente’: Cruz Pérez Cuéllar

’Gabriel García traiciona al Presidente’: CPC



- Cucharea encuestas para poner a sus subordinados como candidatos a gobernador.



El senador Cruz Pérez Cuéllar señaló al coordinador de los delegados estatales y regionales del gobierno federal, Gabriel García Hernández, como responsable directo de la manipulación del proceso de selección de candidatos al interior de MORENA, donde trata de imponer a sus subordinados como abanderados a las gubernaturas, lo cual representa una traición al presidente López Obrador.



Tal es el caso de Chihuahua y Guerrero donde se intenta dejar como candidatos a la gubernatura a dos personajes que fungían recientemente como delegados de los programas federales, y en ambos casos, los dos exfuncionarios se colocan muy lejos de las preferencias electorales, en tercero o cuarto lugar, ni siquiera son pieza para competir por el segundo lugar en las elecciones del 2021, aseveró.



El legislador morenista hizo referencia a varios señalamientos que surgieron al interior de MORENA y que colocan a Gabriel García como quien ’cucharea’ las encuestas para la selección de candidatos a su antojo a través de la estructura de mercadotecnia que dejó incrustada en el partido, por medio de la cual impulsa y promueve a los delegados, muchos de ellos sin posibilidades de triunfo.



’Lo anterior es muy grave porque se estaría impulsando a perfiles retocados, carentes de capacidad para poder ganar una contienda electoral, y no se diga la gubernatura, que en el caso de Chihuahua representa cederle el espacio al partido en el poder o generarle condiciones a otros que no pintaban en el mapa’, externó el senador Cruz Pérez Cuéllar.



Lamentó que la influencia del Coordinador General de Programas para el Desarrollo tenga tales alcances al interior de Movimiento de Regeneración Nacional, puesto que vulnera en toda forma el proyecto del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se ha preocupado desde la fundación del partido, que no se caiga en dichas prácticas del otrora partido hegemónico, porque estamos hablando de una opción genuina que tiene como base el sentimiento del pueblo mexicano.