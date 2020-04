"Guácala", la sincera reacción del hijo de Anahí que se hizo viral

La actriz Anahí hace unos día mucho de qué hablar después de que compartiera su receta para hacer enfrijoladas y pues a medio internet no le gusto, recordemos que fue tendencia y que miles de usuarios le hicieron los tradicionales memes, el día de ayer demostró con otra receta que todo lo toma con humor.



ahora Anahí compartió un video en Tik Tok donde mostró que piensa su hijo Manuel del platillo controversial.



En el video, aparece Anahí junto a su hijo Manuel y de pronto le pregunta al pequeño: "¿Qué vas a querer cenar? ¿Te hago unas enfrijoladas?", sorprendiéndola con su respuesta.



Con plena sinceridad, el niño de tan sólo tres años le respondió de una forma cómica. "Guácala".



Ante la reacción de su pequeño, de inmediato Anahí soltó una carcajada. En la descripción del clip escribió lo siguiente:



"Acompáñenme a ver el final de esta triste historia", concluyó.



La publicación de inmediato recaudó casi un millón y medio de likes y múltiples comentarios, entre los que resaltan:



"Manu: 1, Mia Colucci: 0"; "Los niños siempre dicen la verdad"; "Te amo"; "Jajajaj me encantas"; "Así se debe parar una polémica, con humor", se lee entre los comentarios.







ANAHÍ Y SUS ENFRIJOLADAS VIRALES



La cuarentena ha favorecido a que muchas personas acudan a las recetas de cocina en YouTube, tanto para realizarlas como para consultarlas, pero nadie esperaba que un video sobre la preparación de enfrijoladas realizado por Anahí. Esta grabación, que la famosa lanzó a través de su perfil de YouTube enfocado en comida en noviembre del 2019, volvió a cobrar relevancia por la simpleza de la receta.



"Hoy vamos a hacer algo rico y lo más fácil del mundo: vamos a hacer unas enfrijoladas", es la forma en que abrió el video la también cantante.



Luego, informó qué ingredientes se necesitan:



"Solamente necesitamos tortillas de nopal; yo te pido que busques una tortilla sana, por ejemplo la de nopal que tiene muchísima fibra, es muy saludable y no tiene muchas calorías", afirmó.



"No necesitamos nada más que frijolitos y quesito. Estos frijolitos están molidos y cocidos solamente con agua, no le pongo nada más. Claro, si le quieres dar un poquito de sabor pues le puedes poner hierbas, albaca, tomillo", señaló.