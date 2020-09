"Haré de los centros de salud, clínicas de primer nivel": Israel Felix Soto

"HARÉ DE LOS CENTROS DE SALUD, CLÍNICAS DE PRIMER NIVEL": ISRAEL FELIX



• Debemos reconstruir todos los sectores de Mineral de la Reforma con base en la legalidad y el respeto.



• Debemos encontrar caminos que nos permitan un futuro próspero y lleno de oportunidades para las futuras generaciones.



• El progreso solo lo podemos lograr en unidad.



Israel Felix Soto, candidato a Presidente Municipal de Mineral de la Reforma, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en reunión con afiliados a la CANACINTRA Pachuca, consideró que se deben reconstruir todos los sectores de Mineral de la Reforma en base a la legalidad, industria, comercio entre otros para ofrecer mejores condiciones de vida a su población.



En su participación durante la quinta sesión de trabajo del organismo empresarial afirmó Felix Soto, que el progreso solo se puede lograr en unidad, no solo en la industria y el comercio, la participación de la población en general debe ser tomada en cuenta para la toma de decisiones, esto, sumado a la voluntad de las autoridades puede detonar en crecimiento económico.

Ante afiliados de la CANACINTRA reconoció que los recursos de los Ayuntamientos no son suficientes para ofrecer servicios básicos a toda la población, por ello se comprometió a gestionar recursos para mejorar los centros de salud y elevarlos a clínicas de primer nivel, desde personal especializado como es el caso de un médico quiropráctico con experiencia en Estados Unidos y Alemania hasta el equipamiento, además de incrementar la cobertura de medicamentos, para la población mineralense.



En materia de Seguridad, el candidato del PRI, aseguró que entregará el mando de la policía municipal a las corporaciones de seguridad estatal, para que de esta forma se utilice la tecnología de última generación en la prevención de los delitos, porque nuestros niños y jóvenes merecen crecer en un ambiente de tranquilidad y paz social.



Es fundamental vigilar y procurar a todos sectores del municipio, no se puede dejar de atender a la población, las necesidades son muchas pero trabajando de cerca con la gente, se lograrán grandes resultados, caminaré y tocaré las puertas necesarias para conseguir lo mejor para la gente de Mineral de la Reforma, apuntó.