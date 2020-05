"In-con-men-su-ra-ble", repite Gatell por enésima vez la situación de las pruebas

Durante la conferencia con los legisladores, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, insiste que ningún país sabe cuántos casos de coronavirus tiene, sin embargo resultaría innecesario.



’Hemos hablado con las senadoras y senadores sobre que ningún país del mundo, ninguno, ninguno, puede registrar todos y cada uno de los casos de COVID-19 que tiene en su país, ni siquiera de cerca’, afirmó en conferencia desde Palacio Nacional.



El funcionario aseguró que la pandemia por COVID-19 ’es un fenómeno inconmensurable, no se puede contar’, por lo que defendió que no tiene caso intentarlo porque es muy demandante y no permite tomar decisiones de forma ágil.



’México es un país que desde el inicio dijo que no va a pretender hacer algo que es imposible de hacer y que es, desde el punto de vista técnico y científico, innecesario de realizar’, dijo.



López-Gatell detalló que el número de casos registrados es menor al existente porque han pedido a personas con factores de bajo riesgo que si presentan síntomas leves de coronavirus se queden en casa para no propagar la enfermedad.



Las autoridades mexicanas de salud notificaron este miércoles 463 muertes y 3 mil 463 nuevos casos de COVID-19, su cifra máxima para una jornada, con lo que suman 8 mil 597 fallecimientos y 78 mil 023 los casos confirmados desde el inicio de la pandemia en el país.



Los acumulados presentaron un incremento del 4.6 por ciento en las últimas 24 horas comparado con los 74 mil 560 confirmados que se presentaron en el informe anterior, explicó el Director General de Epidemiología, José Luis Alomía.



Alomía explicó que los 3 mil 463 casos notificados esta jornada, ’no significan específicamente que hayan ocurrido las últimas 24 horas’, sino que se refiere ’a los casos que fueron reportados a las autoridades sanitarias en este periodo de tiempo’.



Al presentar el reporte técnico diario en el Palacio Nacional, el funcionario confirmó que los decesos acumulados a consecuencia del virus alcanzaron 8 mil 597 casos este miércoles con los 463 que se notificaron las últimas 24 horas en el país.



Lo mismo ocurre con decesos que se reportan todos los días ’y esto no significa que hayan ocurrido en la misma jornada’, explicó el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.



El funcionario hizo las aclaraciones sobre las muertes y casos confirmados cada día, luego de que la prensa mexicana calificó los 501 muertos de la víspera como el día de más alta mortalidad en el país.



López-Gatell explicó que los 501 muertos reportados el pasado martes ’era un registro que tenía notificaciones de los decesos desde abril pasado, pero que las autoridades lo recibieron apenas en la jornada anterior’ y entonces la reportaron en el informe.



Confirmo que hasta la fecha, el día de mayor mortalidad en México por COVID-19 fue el 15 de mayo con ’un poco menos de 250’ casos. SIN EMBARGO