"JUNTOS RECUPERAREMOS DEL ABANDONO A MINERAL DE LA REFORMA": ISRAEL FELIX



• Se reúne con mujeres de la colonia el Chacón

• Presenta su propuesta del plan de trabajo para que todas las voces sean tomadas en cuenta.



Israel Felix Soto, candidato a Presidente Municipal de Mineral de la Reforma por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) reanudó su recorrido por el municipio reuniéndose con "Mujeres PRI Chacón", con quiénes entabló un diálogo abierto.



Felix Soto mencionó, ’quiero agradecer a todas por su participación, por darme la oportunidad de proponerles nuestro plan de trabajo para las mujeres de Mineral de la Reforma, lo que se pondrá en acción viene derivado de las necesidades y el acercamiento con las realidades que viven día a día; hemos construido las propuestas e iremos estableciendo el camino que nos lleve a qué todas puedan tener oportunidades reales para el crecimiento y consolidación de un municipio en el que no solamente sean atendidas, sean escuchadas y que así, sea el comienzo para formar parte de lo que cambiará el rostro de Mineral’.



’Todos deben saber el porqué de caminar contigo, estoy recorriendo de la mano de ustedes hoy las calles de la colonia Chacón pero he estado con ustedes trabajando desde tiempo atrás, siempre pendiente, siempre buscando estrategias en conjunto que me permitan ofrecerles hoy, una propuesta contundente’.



Más tarde, durante su reunión con vecinos de el Chacón, sostuvo: ’Todas las voces agregan valor a nuestras propuestas, juntos estableceremos un nuevo y mejor camino para los mineralenses. El abandono de administraciones pasadas ha dado como resultado que las personas pierdan la esperanza en sus gobernantes, es tiempo de recuperar la fé y las ilusiones en Mineral de la Reforma con trabajo y hechos’.



Al finalizar su jornada de recorridos, Israel Felix aseguró mantener en el gobierno la misma dinámica, propuestas y trato directo con la gente, sumando día con día para que todos y todas sean parte del municipio.