"Juro por mi vida que no les deseo estar aquí" positiva en Covid-19

Aguascalientes, Ags. 24 de marzo de 2020.- "Si les importa su vida y la vida de los demás hagan lo que les toca y QUÉDENSE EN SU CASA!!! Y sigan todas las medidas de prevención posibles. Esto no es un juego, es un virus que es nuevo, del que no se sabe nada y que hoy me toca a mí experimentar", es el testimonio que esta mañana dio Liliana Ortiz, la séptima persona en ser portadora de Coronavirus en el estado de Aguascalientes.

Apenas hoy la Secretaría de Salud del Estado dio a conocer que en las últimas horas el número de contagios había subido de seis a ocho personas, siendo una de ellas Liliana, quien declaró estar internada en la Clínica 2 del IMSS de Aguascalientes.

Mediante la publicación que hizo a través de la red social Facebook, la jóven refirió ignorar con exactitud en qué lugar fue cotagiada por COVID-19, menciona que el último viaje que realizó fue al estado de Querétaro y tras su regreso optó por acatar las medidas de aislarse en su domicilio.

"Quédense en su casa y cuiden a los suyos, cuiden a TODOS. Yo no sé si fue en Querétaro o no dónde me contagie pero desde que volví NO he salido y me quedo tranquila por eso!!", posteo Liliana.

Sobre las afectaciones que ha visto en su salud la chica explicó que lleva cinco días registrando problemas respiratorios, razón por la que ayer, tras estar 100 por ciento seguros de que era un caso positivo de coronavirus, los expertos del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISEA) decidieron hospitalizarla.

"Llevo 5 días mal, han sido días difíciles pero creo que esto avanza y es peor. Para quienes se quejan de estar en su casa y se burlan les digo, NO SABEN LO QUE DICEN!!! Quédense en su casa y cuiden a los suyos, cuiden a TODOS (...) Llegué a la clínica 2 del IMSS en donde todos estaban como asorados, quiero decirles que soy la primer persona en ser confirmada con COVID-19 en el IMSS, así que estoy sola en la clínica 2 y me están atendiendo muy bien".

Liliana Ortiz dijo haber pasado una noche un tanto complicada ya que sus niveles respiratorios registraban altas y bajas de manera intempestiva.

"He estado teniendo ya dificultad respiratoria, con picos de saturación que van de estar al 100% y luego sin nada bajar al 76%, 84% y volver a subir a 96 %, estos picos me comentan que NO son normales y que pudiera ser un comportamiento del coronavirus, un virus del cual aún NO SE SABE NADA, tengo la frecuencia cardíaca muy aumentada también".

La jóven confiesa que pensó mucho el brindar su testimonio a la población en general, debido al temor de ser señalada como un "apesatada", sin embargo aclara que decidió hacerlo para hacer conciencia en la gente que aún no cree que el Coronavirus sea un padecimiento real.

"A lo que quería llegar era a esto: POR FAVOR TOMEN EN SERIO EL TEMA Y LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN!!! No es un tema irreal, no es un juego... les juro por mi vida QUE NO LES DESEO ESTAR AQUÍ!!".