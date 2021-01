"La amo más que a mi vida": confiesa el hombre que pasea a su perrita en un caballo mecánico

Un hombre paseando a su perrita en un caballo mecánico afuera de una carnicería "La Bonita" y la canción "Be My Baby’ de The Ronettes... Con estos elementos un breve clip de video causarán miles de reacciones en TikTok.



Entre los comentarios que generó el video viral, algunos usuarios pudieron identificar que el sitio de esta grabación se ubicaba en Santa María, California, la ciudad más grande del condado de Santa Bárbara.





Al saber esto el periódico Santa Maria Times, se dio a la tarea de ubicar a los protagonistas del video, así como a la autora de la grabación que se replicó por todas las redes sociales desde que se publicó el pasado 18 de enero.



Guillermo Hernández es el hombre que aparece en el video, originario de Michoacán pero radicando en California desde 1985; quien aparece en el video viral moviendo la cola alegremente mientras monta el caballito es "Chiquilina", su compañera desde hace 10 años.



"Ella es mi doctora, mi bebé, mi terapeuta (...) La amo más que a mi vida", dijo Hernández al Santa Maria Times donde también reconoció que no sabía qué es TikTok pero le alegra que el momento haya alegrado a otras personas.



Nadie puede dudar de que en esta relación de amo y perrita hay amor, pero la dueña del negocio donde fue grabado Guillermo reafirma esto.



"Ama a su perrita; es como su familia", declaró Consuelo Valle, dueña de la carnicería La Bonita, al Santa Maria Times.



"Ella siempre está montando sobre su hombro y la lleva en su carreta, le compra sus paletas, dulces y helados. Habla con ella, hasta le pregunta qué tipo de paletas quiere’.



¿Quién grabó el TikTok del hombre con la perrita?

A 10 días de haberse subido a TikTok, el clip tiene casi nueve millones de reproducciones.



El video original fue subido a TikTok por Whitney Azevedo-Ramírez (@frenchielife805), aunque ahora ya está en otras redes sociales e incluso se han publicado dibujos e ilustraciones derivados.



Aunque ella se considera amante de los animales, y prácticamente todas sus publicaciones las dedica a sus mascotas, no se esperaba que sucediera esta explosión de popularidad con la grabación espontánea.



"Estábamos conduciendo y en el semáforo por casualidad lo vi", dijo Azevedo-Ramírez al periódico de Santa Maria. "Soy un amante de los animales. Tengo dos perros propios que son mis bebés".



SR