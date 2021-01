"¿Le interesa la vacuna COVID?": el ofrecimiento del gobierno a adultos mayores

www.guerrerohabla.com



Hasta el momento, las autoridades han detectado a 3 millones de adultos mayores que deberán ser vacunados en sus casas a través de las "brigadas correcaminos". (Graciela López / Cuartoscuro)

Ciudad de México. 28 enero 2021.-"¿Le interesa la vacuna COVID por parte del gobierno de México?", preguntó José Luis Cervantes a la señora María Falcón, a través de una llamada telefónica que el empleado de la Secretaría de Bienestar le realizó el martes por la tarde.



La mujer, de 76 años, atendió la comunicación del funcionario, que llamó a su teléfono celular y quien le hizo una pregunta más: "¿Puede usted caminar para ir a una clínica o un centro de salud para ponerle la vacuna?".



A las respuestas afirmativas, el "Servidor de la Nación" le informó que la llamada era el primer contacto para ingresarla al padrón de vacunación y que en días posteriores recibiría una nueva comunicación para indicarle día, hora y clínica de salud o módulo de vacunación al que se deberá presentar para recibir la dosis.



"Nosotros somos primer contacto, le vamos a hablar nada más para formar nuestro padrón; en una segunda llamada le van a decir el día y lugar donde se va a vacunar", le dijo el funcionario, quien le explicó que será ya en el centro de salud donde los médicos harán un cuestionario para saber si es apta o no para la vacuna, según las enfermedades que padece.



"Si el médico dice ’no es apta para la vacuna’, pues le dirán ’siga participando la próxima vez’", le indicó Cervantes en una llamada de cinco minutos, en la que el servidor público le aclaró que nadie le puede pedir más datos y que la vacuna es de aplicación voluntaria y será completamente gratuita.

María Falcón pertenece a los 15 millones de adultos mayores que el gobierno federal ha marcado como prioridad para vacunar en la etapa dos del Plan de Vacunación , después de que se terminen de aplicar las dosis al personal médico de primera línea de atención al COVID-19.



La adulta mayor, habitante del Valle de México, se ha aislado todo lo que ha podido durante la pandemia, pero el coronavirus cada vez está más cerca. En el momento que recibe la llamada, una de sus hijas, su nieto y su yerno, están saliendo de la enfermedad, que dice, afortunadamente pudieron atenderse en casa.



¿Y cómo llegaron a la señora Falcón? A través de las bases de datos que la Secretaría de Bienestar tiene de los beneficiarios de programas sociales del gobierno. Ella es parte del universo de adultos mayores que reciben la pensión universal cada dos meses.



Arrancan padrón de adultos

Decenas de llamadas han comenzado a ser recibidas por adultos mayores en esta semana por parte de promotores gubernamentales, a fin de formar un padrón de las personas que sí desean recibir la vacuna debido a que el programa es voluntario, señaló el director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, en la conferencia de prensa del "Pulso de la salud" realizada este martes.



"Sabemos que la vacuna es universal, pero también es voluntaria, lo que hacemos nosotros es que, de acuerdo con un registro que tenemos de población, sabemos el nombre de todos nuestros adultos mayores en el país. A todos, la Secretaría de Bienestar les está llamando por teléfono para que nos digan nombre, edad, hacernos saber su domicilio y nos dicen si quieren que les apliquemos o no la vacuna; en este primer paso, cuando dicen que sí, sabemos qué dirección tienen y sabemos si se tiene que ir a su casa", detalló.



De acuerdo con el funcionario federal, hasta ese día ya se sabía que alrededor de 3 millones de adultos mayores se deberán vacunar en casa, pues no podrán acudir por su propio pie a los centros de salud. Para cumplir con ese objetivo, se enviará a las "brigadas correcaminos" a los domicilios de estas personas.



La vacuna es universal, pero voluntaria; es decir, todos van a ser vacunados, pero se tiene que dar un consentimiento informado". Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar



Sputnik V para los mayores

La próxima semana, México recibirá el primer embarque con 200,000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, como parte de los 24 millones de dosis que el gobierno federal pactó adquirir al Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y que serán utilizados para la población mayor de 60 años .



La adquisición fue pactada entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, durante la llamada telefónica que sostuvieron el lunes.



El anuncio de la firma del contrato ha despertado cuestionamientos a las autoridades de salud, por la poca información que hay sobre los resultados de la fase 3 de la vacuna y por acordar su adquisición cuando aún no ha sido aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).



No obstante, el martes por la noche, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que no se firmará nada hasta que este organismo —que depende de la oficina que él encabeza— no autorice su uso de emergencia en el país, lo cual, dijo, está "muy próximo a suceder".



La llegada de Sputnik V a México avanza, aunque la vacuna aún genera dudas

En entrevista con W Radio, el funcionario reconoció que aún no se han publicado los resultados de la fase 3 de ensayos clínicos de Sputnik V, que son clave para determinar la eficiencia de la vacuna. Sin embargo, recordó que a través de gobierno de Argentina, donde ya se aplica la vacuna, pudo tener acceso a los resultados de la fase 3 en 22,000 personas.



No aceptaremos producto alguno en el que haya duda sobre su seguridad, eficacia y calidad". Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud

La vacuna, desarrollada por el Instituto de Investigación Gamaleya, que forma parte del Ministerio de Salud de Rusia, tiene una eficacia de 91.4% , según lo asegura la misma instancia, pero las dudas surgen porque los resultados de sus ensayos clínicos fase 3 no han sido publicados en revistas científicas para ser validados.



Otros países donde ya fue aprobada son Venezuela, Bolivia, Paraguay, Bielorrusia, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Serbia y Palestina.