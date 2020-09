"Levantan" y ejecutan a policía del estado, ex escolta de Zeferino Torreblanca, en la Progreso

Un policía del estado identificado como ex escolta del ex gobernador Zeferino Torreblanca, fue "levantado" y posteriormente ejecutado a balazos la mañana de este lunes, en Acapulco.



La sucesión de hechos inició alrededor de las 09:40 horas en la esquina de la calle Vallarta y Durango, en las inmediaciones del Tianguis Campesino, donde sujetos armados se llevaron violentamente al policía cuando circulaba en su camioneta.

Los sujetos que se lo llevaron de manera violenta en la misma unidad, realizaron disparos de arma de fuego, de acuerdo con fuentes policiales.



Una hora después se informó que un hombre asesinado a balazos se encontró dentro de una camioneta de las mismas características abandonada en calles de la colonia Vista Alegre, de esta ciudad.

Hasta ese lugar, en la esquina de las calles Río Ixtapan y Río San Luis de la citada colonia que se ubica en la parte media alta urbana del puerto, atrás de la Unidad Deportiva, acudieron policías que efectivamente localizaron el cadáver dentro de la camioneta pickup negra de modelo reciente, marca Dodge tipo Ram.



El hombre se encontró con el torso y el rostro tocando el respaldo del asiento del copiloto y presentaba múltiples impactos de arma de fuego en la cabeza y el tórax, que lo mataron en el acto.



Mientras realizaban las diligencias, al sitio arribaron personas que dijeron ser familiares de la víctima, a quien identificaron plenamente como Alfonso García Medel, elemento activo del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado (IPAE), y quien además tenía un pequeño restaurante, para el cual hacía compras en el mercado cuando lo "levantaron".



También se obtuvo informes de que la víctima fungió como escolta del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo durante su periodo y tras dejar el cargo.

Al final de las diligencias, el cadáver fue trasladado a la morgue de la ciudad para continuar con los trámites de ley.