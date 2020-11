"Ley cannabis", propicia monopolio y narcomenudeo: Mariguana Liberación

La reforma sobre cannabis propicia monopolios, narcomenudeo y monocultivos, denunció la Federación Mariguana Liberación al afirmar que su propuesta fue censurada y excluida por los senadores Julio Menchaca y Ricardo Monreal.



Alfonso García, coordinador de la Federación, recordó que durante el parlamento abierto que organizaron las Comisiones legislativas que dictaminaron la Reforma, prohibieron su participación, por ello acudieron al Senador José Narro Céspedes, quien presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud donde incluyó sus propuestas, sin embargo también fue censurada: ’Fue la única de las 20 iniciativas sobre cannabis que no fue dictaminada, ni incluida en el proyecto de Reforma’, dijo.



El activista social lamentó que por no escuchar las voces ciudadanas ’resulta que el dictamen, en la parte de la Ley General de Salud, tiene el 80 por ciento de sus artículos equivocados, con contradicciones, con incongruencia hacia otros artículos, y hasta con errores de gramática y redacción.



’La nueva ley sigue reprimiendo y persiguiendo brutalmente a los consumidores. Actualmente por consumir en la vía pública se les aplica una pequeña sanción administrativa, pero con la nueva Reforma, aplicarían multas de miles de pesos’.



Agregó: ’La nueva ley sobre cannabis favorece al narcomenudeo, a la usura de monopolios transnacionales y al consumo en menores de edad. Tampoco contempla todos los beneficios de los usos ecológicos de los cannabis, como utilizar la fibra de la planta en lugar de los árboles y los derivados de petróleo.



’No genera ingresos públicos al Sector salud, mientras que la propuesta de Mariguana Liberación, la cual es una federación de seis asociaciones civiles, dos cooperativas y nueve colectivos que desde hace 20 años se moviliza e investiga para lograr la despenalización de la planta amiga, ofrece 5 mil millones de pesos anuales al Sector Salud, 4 mil a campesinos y campesinas; el rescate de miles de hectáreas de bosques y selvas, y la descontaminación de suelos por medio de la fitorremediación con el cultivo intensivo de cannabis’.



Respecto al dictamen sobre Cannabis que fue aprobada por el Senado y turnada a la Cámara de Diputados federal para ser revisado, discutido y votado para su posible aprobación, rechazo o modificación, Alfonso García afirmó que la Reforma favorece monocultivos de cannabis que son erosionantes, así como cultivos bajo techo que desperdician agua y energía y rompen los ciclos rurales y forestales.



Finalmente, informó que realizarán movilizaciones a San Lázaro ’para lograr nuestra participación ciudadana. Al tiempo que vamos a litigar con el Senado por excluirnos del debate, y no tomar en cuenta la iniciativa del senador José Narro.