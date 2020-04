"México debe endeudarse y legislar para garantizar pago": funcionario del FMI y exsubsecretario de Calderón

Hacer uso de los ahorros, analizar hasta dónde se puede endeudar para rescatar a las empresas, además de legislar para crear y/o endurecer impuestos que garanticen el pago -tal como hizo México durante la pandemia del AH1N1-, es la recomendación que dio Alejandro Werner, director para el Hemisferio Occidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y quien fuera subsecretario de Hacienda durante el primer trienio de Felipe Calderón.



En aquella ocasión, la economía regresó a sus números de 2008 en 2012, y la deuda que financió las políticas anticíclicas se sigue pagando actualmente.



Frente a una crisis ’tan profunda, y que se anticipa que sea transitoria’ como la impuesta por Covid-19, México debe tomar sus ahorros y su capacidad de endeudamiento para apuntalar programas de apoyo a empresas y familia; mientras tanto debe legislar para garantizar que estos recursos tengan una fuente de pago en el futuro, explicó Alejandro Werner.



Es este momento cuando el gobierno debe evitar que problemas de liquidez se vuelvan de solvencia a través de créditos tanto a las familias como las empresas, recomendó quien fuera subsecretario de Hacienda en la primera mitad del gobierno de Felipe Calderón.



Si bien, en tiempos de ’bonanza transitoria’ —con precios del petróleo altos y entrada de divisas vía remesas y turismo— el gobierno debe aprovechar para ahorrar, no gastarse todos los excedentes y generar márgenes de maniobra hacia el futuro, en lo inmediato se debe ampliar el gasto, amplió.



’Claramente, en este momento se debe implementar una política que solvente el gasto en salud, que apoye a las familias más afectadas por el desempleo a través de seguros; apoyos directos a empresas, postergar impuestos, garantías para apoyar la reestructuración y alargamiento de los plazos’, dijo.



En este caso, si el gobierno va a tomar una exposición de deuda más alta, debe garantizar los pagos en el futuro, cuando la economía ’se normalice, en 2021, inicios de 2022’. ’Eso también es importante, pero no impide que se tomen las medidas hoy’, dijo.



Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha evadido el hacer uso de la Línea de Crédito Flexible que se renovó en noviembre pasado por alrededor de 61 mil millones de dólares, Werner subrayó que estos recursos puede usarse tanto para fortalecer las reservas internacionales, como para apoyar el presupuesto, en caso de que los ingresos caigan más este año.



Agregó que en general América Latina verá ’una recesión muy grave’ y los conflictos sociales no se descartan. ’En la historia del mundo estas grande conmociones a veces generan movimientos sociales que dan cabida a transformaciones importantes y que generan una mayor demanda de las poblaciones hacia sus autoridades’, consideró.



En estos momento tanto las presiones en salud, como en bienestar económico ’tiene el potencial de generar alteraciones sociales en el futuro y hemos de ser muy cuidadosos al respecto’, agregó. Matizó que si bien este riesgo no es privativo de América Latina, la región viene de episodios de ’intranquilidad’ al cierre de 2019, que podrían ampliarse más. Dora Villanueva | La Jornada