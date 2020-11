www.guerrerohabla.com



CIUDAD DE MÉXICO. 10 noviembre 2020.- Al señalar que México no es colonia ni pelele de un gobierno extranjero, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en apego a la doctrina Estrada no reconocerá a Joe Biden como virtual presidente electo de Estados Unidos.

Ello –dijo- hasta que las autoridades de ese país definan legalmente al ganador de la elección presidencial americana, porque la política exterior mexicana se basa en los principios no intervención y autodeterminación de los pueblos.

El mandatario fue cuestionado sobre la conversación que hizo el equipo de candidato demócrata Joe Biden a la embajadora de México en Washington Martha Bárcenas para que Biden sostuviera una conversación con el presidente de México.

El presidente López Obrador dijo que el equipo de Biden ya entendió porque no ha hecho un reconocimiento, pero quienes no lo han entendido son sus adversarios y algunos "diplomáticos improvisados sin principios que no entienden nuestra política exterior".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo comentó que, a sugerencia del secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, les "leyó la constitución" a los embajadores y cónsules de México.

Dijo que el canciller les enviará un memorándum a todos los consulados y embajadas de México en el exterior, donde les anexo la doctrina Estrada y el artículo 89 de la Constitución donde se establece los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos que rigen la política exterior.

El presidente López Obrador descartó que si México no reconoce al virtual presidente electo de Estados Unidos habrá represalias.

"No, no tiene porque haber, no somos colonia, somos un país libre y soberano, el gobierno de México no es pelele de un gobierno extranjero".

Fuente: El Universal