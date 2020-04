"México no puede ni debe ser la excepción al caminar a contracorriente de lo que realizan las principales economías del mundo": María Fernanda

Destacó María Fernanda Garza Merodio, presidenta de la International Chamber of Commerce (ICC) capítulo México, quien hizo un nuevo llamado para generar empatía y salvaguardar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).



’México no puede ni debe ser la excepción al caminar a contracorriente de lo que están realizando las principales economías del mundo, cuyo principal interés en esta etapa de crisis nacionales y mundial, es contener el casi inevitable deterioro de la columna vertebral de su economía interna representada por las MIPYMES’.



La ICC realizó la semana pasada un llamado a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para adoptar acciones de coordinación y cooperación con el propósito de "Salvar a nuestras MIPYMEs" con el objetivo de que todos los esfuerzos de estímulo aseguraren que el dinero fluya rápidamente hacia la economía real y, en particular, a los más vulnerables, recordó la presidenta de ICC México, María Fernanda Garza Merodio, quien se dijo sorprendida por el anuncio realizado la tarde de ayer por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos.



Es hoy y no más adelante, cuando se deben tomar las medidas suficientes y necesarias para apoyar a quienes forman la columna vertebral de la economía de la nación, por lo que volvemos a hacer el llamado al gobierno de México de no subestimar el imperativo de salvar a nuestras MIPYMEs, afirmó Garza Merodio.



La representante de la comunidad empresarial global en México recordó las seis acciones propuestas por la ICC para salvar a las MIPYMES que son:



1. Prestar apoyo directo e inmediato a las pequeñas empresas para garantizar su continuidad.

2. Brindar apoyo directo e inmediato a los trabajadores y los más vulnerables.

3. Garantizar que el apoyo llegue rápidamente a las MIPYMEs y a sus trabajadores.

4. Adaptar los programas sociales existentes dirigidos por el Gobierno.

5. Garantizar el libre comercio y la circulación acelerada de bienes esenciales a través de las fronteras.

6. Establecer canales formales e informales de diálogo entre el gobierno, los empleadores, los trabajadores y las comunidades.



Las medidas urgentes de estímulo y salvaguarda a corto plazo para las MIPYMES, dijeron la semana pasada la ICC Mundial y mexicana, deben estar centradas en el mantenimiento del empleo y la actividad en la economía real, incluyendo el conceder préstamos puente sin interés o con bajo interés; financiamiento comercial; préstamos de capital circulante con plazos flexibles y diferidos; desgravaciones fiscales; desgravaciones por pago de préstamos; desgravaciones por alquiler/arrendamiento; subvenciones y salarios a las MIPYMEs para ayudar a mantener a sus trabajadores en nómina.



Especial atención recomendó la ICC en la protección de los trabajadores de las MIPYMEs, porque de lo contrario se corre el riesgo de agravar la propagación del virus, debilitando las cadenas de suministro mundiales y, a su vez, ejerciendo más presión sobre la economía mundial, lo que podría provocar disturbios sociales y políticos.



Finalmente, Garza Merodio realizó un llamado a las empresas y a los mexicanos en general para realizar un agradecimiento a los esfuerzos de los profesionales de la salud, quienes deben trabajar para atender la pandemia, aún a costa de su salud y la de sus propias familias.



La International Chamber of Commerce tiene oficinas en más de 100 países, desde donde representa los intereses de más de 45 millones de empresas en el mundo.