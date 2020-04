"Mi lucha es de hace 20 años no de una semana": Susana Paz.



Soy mujer indígena de acción, como las mujeres hñahñus de Ixmiquilpan. Somos independientes y no pasivas



Redacción.



Susana Paz García, líder de la agrupación SION fue clara en señalar que su activismo social "es de hace más de 20 años, no de hace una semana".



Esto al cuestionarsele, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, sobre cuáles son las problemáticas más apremiantes que pasan las mujeres de Ixmiquilpan y el Valle del Mezquital.

"Son muchas pero en forma particular el tener que sacar adelante a sus hijos cuando o bien son abandonadas o sus esposos se van de migrantes a Estados Unidos y se olvidan de ellas o mueren en el desierto".

Por eso como activista desde hace 20 años a traves de la gestión social, junto con un equipo de trabajo eficiente.



"Hemos promovido la apertura de fuentes de empleo para mujeres indígenas, de comunidades marginadas, ya que es esa una de las grandes preocupaciones de las mujeres de mi pueblo, Ixmiquilpan".



También "hemos logrado mejorar las condiciones de muchísimas comunidades logrando bajar recursos para la instalación de servicios básicos en las comunidades indígenas".



"Puedo presumir que conozco a todas y cada una de las comunidades no sólo de Ixmiquilpan sino de otras localidades del Valle del Mezquital y la gente de esas comunidades me conoce y sabe como he trabajado de la mano con ellos para lograr el progreso".



Susana Paz dijo que las movilizaciones en favor de las reivindicaciones de las mujeres que se han registrado en México son positivas "ya que es necesario eliminar la mala costumbre que hay en varias partes, entre ellas Ixmiquilpan, de pensar que las mujeres no tenemos liderazgo y que incluso, no tenemos la capacidad de gobernar".



"Lo cierto es que si una mujer abandonada es capaz de sacar a sus hijos adelante, pese a que todo lo tiene en contra, tiene el liderazgo y capacidad de dirigir una empresa, entrenar un equipo de fútbol de varones, gobernar un país, un estado o un municipio ".



Señaló que en Ixmiquilpan hay mujeres cuyo liderazgo es indiscutible "ya que se ha forjado con el trabajo diario con la gente, con el pueblo, no autoengañandose así mismas pretendiendo resolver los problemas tomándose un café en un restaurante".