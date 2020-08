"Morena perdió su razón de ser" afirmó la regidora de Uruapan Yolanda García tras renunciar a MORENA

La regidora del ayuntamiento de Uruapan, Yolanda García Barragán hizo una crítica demoledora al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al que calificó de insensible y carente de compasión por sus semejantes, sobre todo, por los que luchan contra la violencia o alguna enfermedad.



Durante su participación en la Sesión Solemne de cabildo, en la cual el alcalde Víctor Manrírquez presentó su segundo informe de gobierno, la regidora renunció a su militancia a ese partido político, ’no estoy dispuesta a apoyar a quienes no les importa el dolor de los demás. No voy a apoyar a quien no entiende el sentido de esta vida: amar y servir a los demás’.



Yolanda García Barragán compartió una experiencia de vida, que fue la razón por la cual se separa de Morena: ’He tenido personalmente el dolor de ver sufrir a un ser querido pro el padecimiento de una enfermedad letal como el cáncer. He visto como una de las personas más importantes de mi vida ha avanzado con gran esfuerzo y tratamiento médico doloroso, mismo que de la noche a la mañana se suspende por falta de recursos federales. Y me pregunto, ¿es justo? ¿De verdad no hay recursos para algo tan importante? La salud y la vida de tantas mujeres, hombres y niños que luchan contra esta enfermedad debería ser prioridad’.



Ante la mirada atónita y risas nerviosas de los legisladores morenistas, Ignacio Campos, Francisco Cedillo y Mayela Salas (invitados a la presentación del informe de Manríquez), la regidora García Barragán, con frustración y coraje reclamó: ’Hoy veo con tristeza como en Morena nos hemos alejado de lo verdaderamente importante, nos hemos olvidado de ser un gobierno del pueblo y para el pueblo. Y cuando cualquier partido político o movimiento deja de sentir dolor por los más desprotegidos, cuando olvidan transmitir las demandas y necesidades de su pueblo, en ese momento perdió su razón de ser. Morena lo perdió cuando dejo de escuchar la voz de tantas mujeres violentadas y sentir dolor por los enfermos de cáncer y sus familias’.



’Hoy, públicamente decido renunciar a Morena. No voy a pertenecer a un partido donde no se trata dignamente a las personas’. Así cerró su participación la regidora.