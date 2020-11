"Nadie nos para frente a las injusticias y la impunidad": Azucena Cisneros

Ecatepec, Méx.-Al reunirse con mujeres líderes comunitarias, regidoras y luchadoras sociales, la diputada Azucena Cisneros Coss aseguró que aunque ha habido avances legislativos contra la violencia hacia mujeres, aún hay muchos retos, pero no habrá marcha atrás en la lucha contra la equidad, la injusticia y la impunidad contra las féminas.



En contexto con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la legisladora del Distrito 8 local refirió que desde el Congreso Mexiquense se han aprobado diversas reformas legislativas en materia de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género en la entidad.



Por primera vez se cuenta con un gobierno paritario, como ocurre en la Legislatura, donde hay 34 diputadas, que tienen un perfil diverso como amas de casa, líderes comunitarias y maestras, gracias a la oportunidad que ofreció Morena para acceder a las candidaturas.



’Con nuestro trabajo individual y colectivo hoy podemos ser Secretarias de Estado, diputadas, senadoras, alcaldesas o presidentas. Es lo justo, siempre lo fue y es algo que nuestros compañeros deben entender’, abundó.



Para las próximas elecciones en 2021 ya fueron aprobados los nuevos lineamientos para garantizar la paridad en las candidaturas, y se definió legalmente qué es la violencia política contra las mujeres por razón de género, y los castigos, precisó.



La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de violencia establece 36 conductas sancionables por violencia política contra las mujeres en razón de género. Las reformas aprobadas garantizan que el Tribunal Electoral y el Instituto electoral estatal, pueden solicitar a las autoridades competentes otorgar medidas de protección a las víctimas.



Recordó que en las pasadas elecciones estatales hubo un caso emblemático de violencia política contra la ex candidata a Gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, quien enfrentó un ataque sistemático de funcionarios del sistema y sin escrúpulos de sus adversarias, como Alejandra del Moral, hoy dirigente estatal del PRI.



’Fue un ataque feroz, sin escrúpulos, sin ética, las campañas difamatorias que hicieron contra la maestra Delfina, teníamos una deuda de legislar en temas de violencia política, fue muy ruin lo que hizo el PAN, el PRI y sus aliados’, acusó la morenista.



En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones, así como las candidatas y precandidatas, deberán abstenerse de expresiones que calumnien, discriminen o constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género en términos de lo que disponen las leyes.



Además se concretó la ’Ley Ingrid’ que implica sanciones a quien difunda o filtre imágenes que vulneren a las víctimas de violencia.





En las próximas elecciones no podrán ser candidatos quienes tengan antecedentes como deudores alimentarios, de agresión intrafamiliar y sentencias ejecutorias en este rubro.





’Las mujeres estamos en pie de lucha, reclamando el lugar que nos corresponde en la historia, reclamamos una sociedad que reconozca nuestro trabajo, como lo hicieron los movimientos feministas de los años 90 y gracias a que se alzó la voz, la mujer ganó su derecho al voto’, apuntó la diputada de Ecatepec.





Reconoció que pese a los avances legislativos aún se enfrentan muchos retos, pues la pandemia no solo ha puesto a prueba el sistema de salud, sino que ha recrudecido la desigualdad en que viven las mujeres, sin oportunidades, enfrentando inseguridad y violencia en sus territorios y hogares.





’Esto es el comienzo. Ya nadie nos para, y aquí estamos para decir no a las injusticias y para seguir luchando contra las violencias y la impunidad’, puntualizó Azucena Cisneros.