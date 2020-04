"NEZEDAD" ENEZA

Hola!! Uff ya no aguanto el cubrebocas" es el comentario de la gente en Neza pero.. realmente la gente lo está usando?



Miren he realizado recorridos a pie, en moto, en auto en CDMX y Municipios del Estado de México y la mera verdad es que en Ciudad Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Chalco a pesar de los llamados en las bocinas pidiendo quedarse en casa, usar tapabocas, lavarse las manos, que no salgan los niños y adultos mayores, les vale maa....



El problema no es menor y no se puede culpar a la "ignorancia y a la "pobreza" de tales resultados que nos colocan como el municipio que está peleando los lugares uno y dos entre los que más casos de Covid-19 registran en el Estado de México..



Por un lado el Ayuntamiento de Neza hace su parte con pancartas, audios, perifoneos, recomendando el uso de cubrebocas etc. El sector salud también trabajando a marcha forzada haciendo lo propio.



Pero creo la otra parte nos toca a los ciudadanos nuesta "Necedad o Nezedad"y valemadrismo en algunos escépticos a la pandemia dónde se escucha decir" Son estrategias del gobierno"



Pues déjeme decirle que la realidad es otra.....

Desgraciadamente, Si existe, si ya llegó a Neza, Si hay fallecidos por Covid 19 y Si comienzan a estar llenos los hospitales.



No sé los cuento para ponernos angustiados, sino para que tomemos medidas preventivas, si bien es cierto que el 80% dicen los que saben lo padecerá y en muchos casos ni lo sentirán que lo tuvieron, pero si serán transmisores ..ojo el otro 20% que padece diabetes,hipertensión, problemas cardíacos, pulmonares asma, deben extremar precauciones y no tomarlo a la ligera ya que somos población vulnerable .



Platico, que más de cien motociclistas los fines de semana frente el Parque del Pueblo, en Ciudad Neza, acompañados de copiloto,novia,amigas, amigos familias, acuden hasta cuatro en una mitoneta, sin casco, sin cubrebocas y como si fueran vacaciones estos jóvenes, son foco de infección pues pudieran contagiarse y recordar que muchos son asintomáticos osea no sienten malestar alguno por lo que los convierte en transmisores potenciales. La guardia nacional, Policía y Tránsito no han hecho su trabajo pues los dejan seguir reuniéndose sin decirles nada en plena contingencia. Eso sí preocupa



Pero en fin son más de 2,700 casos de personas contagiadas en la zona oriente hasta hoy y solo dependerá de nosotros y solo nosotros como habitantes de Neza, evitar que esto se convierta sin temor a equivocarme en un escenario de angustia y penas muere y llanto es duro pero así es una pandemia por ello la forma fácil de evitar esto y ganarle la batalla al Covid- 19 es: Quédate en casa y si necesitas salir usa cubreboca y que adultos mayores, niños y personas vulnerables no salgan de casa Protege a los tuyos.



Mientras tanto yo digo:

Está Pelón



Hasta la Próxima !!!amigos de Neza





