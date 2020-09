"Ni un parquímetro más en Pachuca", pide Rubén Muñoz a Tania Meza

El candidato por Movimiento Ciudadano en Pachuca, Rubén Muñoz, pidió al Concejo Municipal de Pachuca, revisar el contrato para la instalación de parquímetros y así evitar poner más cajones; ya que la función del Concejo encabezado por Tania Meza, debe ser únicamente la transición entre el gobierno saliente y el próximo.

“Le pido a Tania Meza que revise los contratos, que deje de perjudicar a la gente, hoy Tania Meza tiene la inclinación hacia la izquierda, hacia Morena, hacia el PRI y…están preparando el terreno”.



Hizo un llamado a la ciudadanía para no permitir más atropellos de parte del Concejo Municipal; pues no únicamente ha afectado con la autorización de más parquímetros sino que en redes sociales han circulado diversas denuncias de parte de ex trabajadores del Ayuntamiento por despido injustificado.



El candidato naranja reconoció la organización de los vecinos de la Colonia Periodistas, quienes llevan años luchando contra la imposición de parquímetros en su demarcación y hasta el día de hoy no han permitido que se lucre con sus calles.



“Ni un parquímetro más” aseveró el ex secretario municipal de Pachuca.