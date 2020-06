"No estoy solo, el pueblo me apoya" aseguró el Presidente López Obrador | Michoacán.

’No estoy solo’, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que cuenta con el apoyo de millones de mexicanos, tiene un gabinete de primer nivel y las acciones de su gobierno son de buena fe para transformar la vida pública del país.



Durante la conferencia matutina que este viernes se realizó en Michoacán, una reportera le pidió su opinión acerca de comentarios en redes sociales que lo señalan, refirió, como ’El Llanero Solitario’.



El Presidente respondió: ’Yo no estoy solo, yo tengo el apoyo de millones de mexicanos que me eligieron y me siguen respaldando’.



Subrayó que renunciará cuando ya no tenga el apoyo del pueblo, y por tal convicción promovió establecer en la Constitución la revocación del mandato.



’Se va a preguntar en el 2022 ‘¿quieres que se quede el presidente o renuncie?’ ¿Por qué puse eso?, porque el pueblo da y el pueblo quita. Una autoridad sin respaldo popular no sirve, se tiene que ir, no tiene valor, es una hoja seca’, expresó.



Entonces, agregó, va a llegar ese momento y la gente va a decidir.



’Ahora lo que percibo es que la gente nos está apoyando, me está apoyando, por eso digo que no estoy solo. Son millones de mexicanos que están participando en la transformación del país; millones de mexicanos que desde abajo están llevando a cabo la cuarta transformación’.



Más adelante, después de dar su pésame por los recientes fallecimientos tanto de elementos de seguridad y de las fuerzas armadas, por conflictos locales en un municipio de Oaxaca y los fallecidos por el terremoto de esta semana, el mandatario destacó que no está solo porque cuenta ’con un buen gabinete’.



Dio su reconocimiento a la trayectoria y labor de los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y de Seguridad, así como el jefe de la Guardia Nacional.



Igualmente envió sus deseos para la recuperación del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien ayer anunció que dio positivo a Covid, y dijo que aunque la secretaria de Economía, Graciela Márquez, se ’guardará’ en su casa como medida de prevención porque en los días recientes se reunió con Herrera, las conferencias de prensa vespertinas en Palacio Nacional continuarán.



’Ella puede hacerlo por teleconferencia o puede estar un subsecretario y vamos seguir informando. Entonces, no estoy solo’, reiteró.



Más adelante, se le pidió un comentario del incidente que tuvo su esposa Beatriz Gutiérrez, cuando un hombre la increpó al abordar un vuelo.



El Presidente dijo que son las ’cuotas que se tienen que pagar a veces hasta de humillación cuando se está luchando por una transformación’.



Añadió que lamenta el hecho porque su gobierno actúa ’de buena fe’ sin odiar a nadie, para desterrar la corrupción; sin embargo, es lo que genera la reacción de los conservadores, dijo.



El reportero le mencionó que la persona que increpó a su esposa es ’un panista’. Y, al proseguir en su comentario, el Presidente dijo que los corruptos ’están muy enojados, desquiciados, porque ya no pueden robar a sus anchas como era antes, pero poco a poco van a ir entendiendo que esto ya cambió, que esto ya no es lo mismo’.



Beatriz -añadió- es una mujer con criterio, inteligente y con convicciones y sabe que tenemos que aceptar estas actitudes, nada más no caer en provocaciones.



’La vi en el video y me sentí orgulloso porque actuó con tranquilidad, con calma; (al hombre) lo vi muy descompuesto a este señor, porque se privan, es una cuestión doctrinaria, es una formación muy dogmática, muy cercana al fanatismo’.



Entonces, relató, "cuando hablé con ella por teléfono, me dice: ‘sentí que si decía algo, que si respondía, hasta me podía golpear. Luego te platico’".



Pero entiendo esa actitud, señaló el jefe del Ejecutivo, es muy característica del conservadurismo, muy iracunda, frenética, descompuesta, de odio.



Por ello pidió a todos serenarse porque, además, ’nosotros no vamos a cambiar. Imagínense que yo a estas altura diga ‘ya no quiero seguir adelante porque me acosan o porque me da miedo, pues ya no puedo’. Además, las ideas nunca mueren y lo más sublime de un ser humano es mantenerse con apego a principios, ideales’.



Repitió lo dicho hace algunos días en el sentido de no enojarse y ver la vida con alegría.



Antier dije ‘gracias a la vida’, luchar por la vida, también por el bienestar del pueblo, no sólo por nosotros sino por los que vienen detrás de nosotros. Sí vale la pena. La vida es demasiado corta para desperdiciarla. Pero esto que estamos haciendo, claro que vale la pena, no echarnos para atrás, consumar la obra de transformación de la vida pública de México.