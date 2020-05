"No me acostaría con alguien que ha estado con mi hija", dice Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán subió un video a su cuenta de Instagram en donde habla sobre la situación y los problemas que tiene con su hija Frida Sofía y en donde abre su corazón y revela que nunca se acostaría con alguien que estuviera con su hija y aceptó que necesitan ayuda.



La llamada Reina de Corazones aseguró que la historia que tiene con su hija ya lleva mucho tiempo debido a su enojo que tiene con ella por haberla abandonado mucho tiempo debido a su carrera.





Sin embargo, la hija de Enrique Guzmán dijo que esto no significa que ella sea el bote de basura de Frida Sofía y niega rotundamente que haya un video y de las acusaciones que la ahora también cantante le ha dicho con respecto a que se acostó con alguno de sus exparejas.





"Yo jamás en mi vida me acostaría con alguien que ha estado con mi hija,

lo puedo jurar por Dios, por mi, por todos mis fans que me aman y me apoyan. Y que de ninguna manera hemos agredido a Frida.



"Ella no quiere escucharme, ella no quiere saber de mí, entonces por favor déjenme pasar tranquila mi cuarentena y dejen esto en paz, ya no le den más aliento para poder solucionar las cosas y para poder llegar a hablar si quiera, entonces lo dejo en manos de Dios...", dijo en el video.