"No me temblará la voz para hacerme escuchar desde el Congreso de la Unión": Héctor Meneses

Pachuca, Hgo; 2 de mayo de 2021.



COMPROMETE HÉCTOR MENESES REACTIVAR LOS RECURSOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA LOS ESTADOS



Se debe fortalecer el equipamiento, la capacitación y los salarios.

Aseguró que no le temblará la voz para hacerse escuchar desde el Congreso de la Unión.



El candidato a diputado federal por el distrito VII de Tepeapulco de la coalición Va por México, Héctor Meneses Arrieta, señaló que reactivará desde el Congreso de la Unión los recursos en materia de seguridad que le fueron arrebatados a los 32 estados del país.



Indicó que las entidades requieren de los recursos para fortalecer la seguridad, equipamiento, capacitación, mejores pagos para los policías y poder hacer frente a la inseguridad.



Lamentó que el gobierno federal junto por los diputados federales de Morena haya retirado los recursos que se le daban a los estados a través del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).



Meneses Arrieta aseguró que no le temblará la voz para hacerse escuchar desde San Lázaro y exigir que los recursos de seguridad se restablezcan y vuelvan a distribuirse a las 32 entidades.



Enfatizó que para que un estado tenga desarrollo económico primero requiere de tener mayor seguridad para ofrecer a los inversionistas y empresas que busquen establecerse en su territorio.



Reiteró que no descansará para que los recursos de seguridad se les regresen a las entidades y con ellos no solo combatir la inseguridad, sino generar el desarrollo para que tengan fuentes de empleo.



El candidato a diputado federal afirmó que tiene la experiencia y conocimientos necesarios no solo para llegar al Congreso de la Unión, sino para trabajar a favor de la población del distrito VII y del país.



De igual modo, pidió a los integrantes de la coalición Va por México, al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD) continuar trabajando a favor de la alianza previo a las elecciones del próximo 6 de junio.



Finalmente, añadió que las candidatas y candidatos a diputados federales de la coalición son los mejor preparados para llegar al Congreso de la Unión tras los comicios y atender no solo los temas en materia de seguridad sino también aquellos que tienen que ver con los programas sociales desaparecidos, la reactivación económica en el estado y el país así como el apoyo al campo.