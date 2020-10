"No podemos permitir que venga otra pandemia", alerta CCE ante repunte de violencia

Los tres órdenes de gobierno deben intervenir de manera inmediata, categórica y contundente, para frenar la ola delictiva que en los últimos días se ha desatado en la entidad, pues lo menos que queremos es que a la emergencia sanitaria por el Covid-19 se sume una pandemia de violencia, alertó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Guerrero, Joaquín Badillo Escamilla.



Al expresar su preocupación por los hechos violentos que han ocurrido a últimas fechas en Acapulco y otras regiones del estado, el también ex presidente de la Coparmex, señaló que de por sí ya tenemos una situación muy complicada con el tema de la salud y la economía, y ahora se viene a recrudecer con este rubro que había estado, dijo, relativamente controlado, con indicadores en las estadísticas nacionales en donde veníamos apuntalándonos en sentido positivo.



"No podemos permitir que venga otra pandemia, con este flagelo que ha lastimado tanto a la ciudadanía históricamente en Acapulco y en todo Guerrero; se tiene que intervenir de manera inmediata, categórica y contundente, y que se mande un mensaje de que no aceptaremos que éste sea otro dolor de cabeza más para los guerrerenses y acapulqueños", expresó.



Jacko Badillo dijo que la sociedad está viviendo una etapa complicada con la sicosis por la pandemia, "por eso es que no podemos continuar en esa ruta, y es por ello que hacemos este exhorto a los tres órdenes de gobierno, para que no permitan por ningún motivo que esta situación de la violencia e inseguridad nos mantenga en el temor y la zozobra".



Añadió que desde el Consejo Coordinador Empresarial, los micro, pequeños, medianos y macro empresarios, "de todos los giros y todos los niveles, mandamos este mensaje muy puntual para que no se desatienda el tema de la inseguridad y la violencia", concluyó.