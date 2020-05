"Nueva normalidad" inicia con semáforo rojo

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 29 .- El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que de aquí al lunes 1 de junio, cuando inicia la "nueva normalidad", el semáforo de riesgo sanitario de la pandemia de coronavirus se mantendrá en rojo.



"De aquí al 1 de junio no habrá cambio en este semáforo, hoy estamos anunciando con la evaluación del 28 de mayo, quisimos hacerla lo más cercano posible al día de tránsito a la etapa de nueva normalidad, todo está en rojo, menos Zacatecas, así amaneceremos el lunes 1 de junio".



Durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador, en Palacio Nacional, López-Gatell explicó que el día 1 y 2 de junio se hará una evaluación, los cambios que se den en el nivel de riesgo de cada entidad federativa serán comunicadas a sus autoridades estatales el jueves.



"Hoy lo vimos en rojo todo, salvo Zacatecas que está en naranja, pero eso no quiere decir que semáforo único todo el país está en el mismo color, ahorita está en el mismo color, después empezaremos a ver cambios importantes, porque cambiará la condición de riesgo".



El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que estos son lineamientos generales por lo que sí un gobernador decide no atender, no se pelearan con él.



"Pero sí un gobernador dice que no está de acuerdo no aplicar esto, ni modo que nos vamos a enganchar con un pleito con ese gobernador, le diríamos: ´que siga su camino, usted será responsable ante su pueblo´, cada quien debe asumir la responsabilidad que le corresponde".



El titular del Ejecutivo reiteró que trabaja de manera coordinada con los mandatarios locales, porque aunque haya diferencias están por encima los asuntos de interés público. "Más esto que tiene que ver con la salud de nuestro pueblo".