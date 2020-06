"Piden automovilistas de Valle de Chalco, la intervención del gobernador Alfredo del Mazo ante abusos de elementos de tránsito del edoméx: Armando Reyes del Partido Verde

Valle de Chalco, Méx. _Ante las albitreariadades y abusos de elementos de tránsito del edoméx, la ciudadanía pide la intervención del gobernador Alfredo del Mazo Maza para que ponga en su lugar a estos deshonestos servidores públicos, señalan.



Es así, que como parte de la epidemia del Covid-19 que se vive en el país, salir a conseguir el pan de cada día se tornan críticos, pues pagar infracción y corralon es complicado por el alto costo que resulta ser detenido por las elementos de tránsito del estado, aseveró el señor Raúl Méndez Rodríguez entre otros.



Asimismo, el 13 vo regidor del Partido Verde Armando Reyes regalado, destacó que las acciones y abusos por parte de elementos de tránsito del estado deben ser parados de tajo, pues afectan la precaria economía de quienes se autoemplean en la compra y venta de pet y otros productos industriales, así como automovilistas. Como se ha visto en esta zona de Valle de Chalco.



En este orden de ideas, dijo a este medio digital que el poco dinero que obtienen es para seguir comprando desechos industriales para sobrevivir; pero más sin embargo en un certamen se esfuma de sus manos debido que son objeto de los abusos de dichas autoridades, al ser infraccionados. Es que los abusos de los grulleros que arrastran las unidades al corralon los cobros de estos depósitos son incansables para estos trabajadores, que viven de la venta de plásticos y otros productos industriales.



Por ello destacó, que es necesario que pongan remedio a estas acciones que mucho lastiman la economía de las familias Vallechalquenses, que siguen sufriendo los atropellos y abusos de la policía de tránsito del estado, por lo que indicó el funcionario municipal Reyes Regalado, que es lamentable que en esta población hay corralones y los vehículos infraccionados son llevados a otros municipios de esta región mexiquense.



Finalmente exhortó a los Vallechalquenses, ha traer en orden su documentación del vehículo y su licencia de conducir. Para que no haya pretexto de estos servidores públicos para infraccionar a ciudadanos de este lugar; así como que los elementos de tránsito del edoméx respeten a los conductores, ya que si el conductor no esta involucrado en ningún conflicto de tránsito el mismo pueda conducir su unidad y no sea llevado por la grúa ha sus corralones de esta zona, donde les cobran cantidades que no están al alcance de sus bolsillos, enfatizó.