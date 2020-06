"Pinche Gatell cabrón" dice senadora panista que luego le acusó de irrespetuoso y misógino

Días después de que los senadores hayan realizado una videollamada con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, la senadora plurinominal del PAN Xóchitl Gálvez llamó al funcionario "’pinche Gatell cabrón", para después referirse al mismo como misógino e irrespetuoso.



Después de haber sido cuestionado de manera difamatoria y posteriormente calificado como "misógino" por los panistas, los senadores presumen que llevarán a cabo una demanda contra Gatell por incurrir en la violencia política y de género.



Antes de iniciar la conferencia de prensa virtual por parte de los senadores del PAN, Xóchitl Gálvez se refirió a Gatell de forma despectiva.



"Oye güera, pues te queremos ¿ya están conectados los medios o no?", preguntó Galvéz quien agregó "¿Ah sí? bueno, es que iba a decir pinche Gatell cabrón, pero ya no lo voy a decir, qué cobarde porque ya no le podías contestar, pero bueno".



Posterior a ello, junto con los demás panistas, se refirieron a Gatell como irrespetuoso y misógino. Jasminia DP | SIN LÍNEA



El doctor @HLGatell, quien sabe hablar de funciones mentales superiores, confunde a la población al cambiar cifras.



Del pronóstico de 8 mil pasó a 25 o 30 mil posibles defunciones por Covid-19. pic.twitter.com/dnpJNFeeXg — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) May 28, 2020