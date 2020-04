"Realizan operativo en Ecatepec para que comerciantes vendan sus alimentos sólo para llevar a casa: ante emergencia por Coronavirus"

Ecatepec, Méx._Como parte de posibles contagios entre los ciudadanos de esta región mexiquense, el gobierno municipal a través de la Coordinación de Mercados Tianguis y Vía Pública, comenzó la verificación de puestos ambulantes para que se apeguen a las medidas establecidas por la Fase 2 de contingencia sanitaria debido al Covid-19.



El presidente municipal Fernando Vilchis Contreras informó que el gobierno municipal cumplirá las disposiciones en materia de prevención contenidas en la Fase 2 del plan de contingencia.

Entre las medidas que deberán acatar todos los encargados de puestos ambulantes, sobre todo los dedicados a la venta de alimentos, están el uso de cofias, cubrebocas, guantes, mandil y la aplicación constante de gel antibacterial, además de que la comida no debe consumirse en la vía pública, sino para llevar.



Los giros comerciales en vía pública que no involucren alimentos podrán continuar con su labor con las medidas de prevención establecidas, aunque los de venta de comida sólo podrán expender el producto para llevar y quienes no acaten la recomendación serán sancionados hasta con el retiro permanente del negocio.



Luis Ricardo Omar Aguilar Valencia, coordinador de Mercados, Tianguis y Vía Pública de Ecatepec, informó que dicha verificación inició en el primer cuadro municipal, en San Cristóbal Centro, y se extenderá a todo el municipio, donde se calcula hay alrededor de siete mil puestos callejeros.



Mencionó que en el caso de los puestos de frutas y verduras los consumidores no deben tocar los productos, pues corresponde al encargado del puesto manipular los alimentos y entregarlos a sus clientes, también con todas las medidas sanitarias exigidas.



Aguilar Valencia añadió que siguen vigentes las acciones para retirar de la vía pública y tianguis los puestos donde vendan de manera irregular bebidas alcohólicas, ya que generalmente son jóvenes menores de edad quienes acuden a estos sitios para consumir los productos.

Las medidas emergentes continuarán durante la Fase 2 de contingencia sanitaria, con la finalidad de evitar contagios del nuevo coronavirus a nivel municipal, estatal y federal.