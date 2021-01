"Reto del 2021, generación de empleos": Omar Fayad

RECUPERAR MÁS DE 10 MIL EMPLEOS PARA 2021,

INSTRUCCIÓN DE FAYAD: JOSÉ LUIS ROMO



-El titular de la SEPPE precisó que, pese al escenario adverso, en 2020 el gobernador Omar Fayad sentó las bases para la recuperación económica.



-Hidalgo+Fuerte puede llegar a generar ingresos por 1,500 millones de pesos para las familias hidalguenses.



En 2021, el principal reto para Hidalgo se llama generar empleo a la par de salvaguardar la salud, afirmó José Luis Romo Cruz, Secretario Ejecutivo de la Política Pública Estatal (SEPPE). En este sentido, señaló que la política pública Hidalgo más Fuerte, ya sentó las bases del rescate económico, lo que ha permitido recuperar cerca de 5 mil empleos en los últimos cuatro meses.



’La instrucción del gobernador Fayad es recuperar más de 10 mil empleos para las familias hidalguenses en los próximos meses’. Para lograrlo, expuso, se deberán detonar gran parte de los 30 mil millones de pesos de nuevas inversiones en el primer trimestre de 2021. No hay tiempo que perder, reiteró.



’El objetivo final de Hidalgo más Fuerte es que las familias tengan dinero en sus bolsillos para salir adelante. Por ello, estas acciones buscan que, en un año, las familias del estado, tengan ingresos por más de 1,500 millones de pesos’.



También recordó la iniciativa del gobernador Fayad de destinar 2,400 millones de pesos para la educación, alimentación, salud y seguridad de la población; 10,000 millones de pesos en nuevas inversiones privadas, así como más recursos para proyectos de inversión pública dirigidos a incrementar la competitividad estatal, como son la construcción de carreteras y planes de movilidad que también serán generadores de empleo.



Al hacer un balance de cuatro años de administración, José Luis Romo Cruz reconoció que la pandemia por Covid-19 ha tenido un impacto negativo en el mundo, el país y en Hidalgo, pero dejó claro que las políticas públicas delineadas por el gobernador Omar Fayad, han dado resultados concretos que han colocado a la entidad como en ejemplo en varios indicadores de desarrollo.



Al respecto, destacó que el esfuerzo coordinado que han realizado las secretarías de la administración estatal en coordinación con los diversos órdenes de gobierno han permitido situar al estado en el segundo lugar nacional con mayor reducción de la pobreza (de acuerdo con Coneval); el sexto lugar con menor tasa de desempleo (INEGI); el segundo lugar en escolarización de secundaria (INEGI), así como el quinto lugar como el estado más pacífico del país (Instituto para la Economía y la Paz).



Reconoció que aún falta por hacer, pero insistió que los resultados en cuatro años son evidentes y conocidos: como la atracción de la inversión histórica más grande para el estado con 64,000 millones de pesos en nuevos capitales.



Al hablar sobre las acciones específicas sobre la atención a la contingencia del Covid-19 destacó la implementación del Operativo Escudo y sus más de 50 medidas, entre las que se destacan la instalación de 9 nuevos hospitales; la creación de la línea de ayuda 800 500 CONTIGO; la instalación de módulos de diagnóstico donde se atendieron 93 mil hidalguenses y de los módulos donde se aplicaron 100,000 pruebas rápidas en zonas de alto riesgo, así como la Plataforma Hermes, para ubicar las zonas de mayor riesgo.



Estamos en un momento sumamente complejo de la pandemia y no debemos bajar la guardia, afirmó el secretario José Luis Romo, pero se mostró confiado en que el inicio de la vacunación masiva de la población permita el regreso a la normalidad en los primeros meses de 2021.



Reiteró de manera enfática el compromiso del gobernador Omar Fayad anunciado en la política pública Hidalgo más Fuerte, para que en sólo un año se puedan rescatar los niveles económicos que se habían alcanzado en 2019 y que la recuperación no tome 5 años, como afirman los peores pronósticos. Lo mejor está por venir y juntos, vamos a salir adelante, concluyó.