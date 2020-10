"Revienta "oposición Quorum y frena desaparición de 109 fideicomisos

Yvonne Reyes



Los grupos parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, con el apoyo del PT, ’reventaron’ la sesión y, de esta forma, frenaron la aprobación del dictamen para la extinción de109 fideicomisos público, a fin de obtener 68 mil millones de pesos para destinar al sector salud.





Después de un debate que estuvo enmarcado por acusaciones y descalificaciones entre la mayoría y la oposición e incluso señalamientos del Partido Verde y el Partido del trabajo en contra de la eliminación de distintos fondos, se abrió el tablero para la votación en lo general.



Sin embargo, el dictamen no se aprobó ni en lo general debido a que solo se emitieron 119 votos a favor, 27 en contra y 13 abstenciones, con lo que daba un total de 233 diputados presentes.



Desde su curul, el morenista Rubén Cayetano García acusó a la oposición de recurrir a la marrullería debido a que estaban en el recinto de San Lázaro pero no se presentaron al salón de plenos a votar ni a pasar lista de asistencia.



Otro morenista, Pablo Gómez, pidió a la presidencia que se rectificara el quórum y se llamara a todos los diputados a que acudieran a votar. Su coordinador Mario Delgado pidió que se diera más tiempo para que los diputados pudieran acudir a emitir su voto.



La presidenta de la Mesa Directiva Dulce María Sauri le dijo que el tablero electrónico ya tenía 31 minutos abierto, pero concedió 15 minutos más para rectificar el quórum. Al final el registro de asistencia fue de 222 legisladores.



’En virtud de que no se ha alcanzado el quórum se levanta la sesión y cito para la próxima el día martes 6 de octubre del año en curso’.



El dictamen que será sometido a discusión la siguiente semana busca extinguir los Fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el Fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas; y del Fondo de Desastres Naturales, del Fondo de la Financiera Rural.