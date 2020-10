"Se contagió COVID" de Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego, el empresario que desafió los llamados de las autoridades mexicanas a quedarse en casa por la pandemia, que expuso a sus trabajadores a mayores contagios y que tiene un juicio por parte del SAT por 32 mil 460 millones de pesos que adeuda por créditos fiscales, anunció esta noche que tiene la COVID-19.



El empresario ha estado varias veces en la polémica luego de que fueran denunciadas las prácticas ilegales por las que cobra los créditos que cobran algunas de sus empresas mientras que él recurre a artilugios jurídicos para evadir sus propias responsabilidades.



’Con la novedad de que tengo COVID–19, así que a cuidarse y no tener miedo, como siempre lo dije… nos tiene que dar a todos y vamos a estar bien’, escribió Salinas Pliego en su cuenta de Twitter.



Durante meses Salinas Pliego no acató la orden de que sus empresas –que integran el Grupo Salinas– cerraran por el riesgo de contagio entre sus trabajadores. Incluso utilizó sus redes sociales para retar las indicaciones oficiales.



A finales de mayo, cuando los contagios y muertes por COVID-19 aumentaban, el empresario lanzó varias preguntas que generaron polémica: ’¿Cuál es su plan futuro? ¿Quedarse encerrados hasta que haya cura o vacuna? ¿Quedarse encerrados hasta que el Gobierno les diga que pueden salir? ¿O quedarse encerrados hasta que un buen día se desapendejen y decidan salir a vivir la vida con todo y sus riesgos?’.



En abril, Televisión Azteca, una de las empresas más importantes de Ricardo Salinas Pliego, llamó a no hacer caso al principal funcionario encargado de atender todo lo que ocurre con la pandemia del COVID-19, el doctor Hugo López-Gatell. El empresario optó por el silencio, nada que decir, qué aclarar o por lo qué pedir perdón.SIN EMBARGO